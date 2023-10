In Kooperation mit der Angewandten – Universität für angewandte Kunst Wien – wird an diesem Wochenende die Expositur Vordere Zollamtsstraße 7, 1030 Wien zu einem Erlebnispark für Bücherliebhaber*innen umgewandelt. Im Fokus der VABF steht der internationale Austausch von Kreativität, Technologie, Druck- und Buchbindetechniken. So freut es mich natürlich sehr, dass wir als Papiergroßhändler zum zweiten Mal dabei sein dürfen und alle Kunstbuchliebhaber*innen über Neuigkeiten aus der Welt der Designpapiere informieren und hoffentlich auch wieder inspirieren können.

Das Künstlerbuch als demokratisches Kunstwerk

Demzufolge ist es Marlene Obermayer, der Veranstalterin und Gründerin des Non-Profit-Vereins »Das Kunstbuch«, ein großes Anliegen, die Veranstaltung bei freiem Eintritt der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Vienna Art Book Fair #2 bietet auf rund 1 000 m2 zum zweiten Mal eine Plattform für Künstler*innen, Kollektive, Verlage, Small-Publisher, Antiquariate, Bibliotheken, Institutionen, Buchbinder, Papierhersteller, Druckereien und all jene, die sich dem Medium Buch verschrieben haben. Präsentiert werden Künstler- und Kunstbücher in kleinen Auflagen, die in konventionellen Buchhandlungen nicht zu finden sind.

VABF Exhibition

Die Ausstellung stellt mit rund 135 Tischen das Herzstück der Vienna Art Book Fair #2 dar. Nationale und internationale Aussteller*innen aus mehr als 25 Ländern werden in der Aula und im Auditorium ihre Künstler- und Fotobücher, Kunstbücher, Artzines und Indie-

Magazine präsentieren.

Delphine Bedel, die Gründerin der Publishing-Plattform META/BOOKS, prägte bereits 2008 den Terminus »Publishing as artistic practice«. In Interviews betonte sie mehrfach, dass der Vertrieb das Hauptproblem sei, mit dem sich Kunstschaffende sowie unabhängige Verlage heutzutage auseinandersetzen müssen. Und so hätten sich in den letzten Jahren Kunstbuchmessen als wichtige Orte der Distribution und des Austausches etabliert. Durch die Vienna Art Book Fair #1 im Jahr 2019 wurde mit der Stadt Wien ein neuer Standpunkt für das »Publizieren als künstlerische Praxis« geschaffen.

Das Erscheinungsbild der VABF

Es spielt mit der Wirkung des Negativraums des Formats. Die Drucksorten (Flyer, Plakat) werden nur mit dem Schriftzug »Vienna Art Book Fair« und dem Zusatz »#2« – für die zweite Ausgabe – bespielt. Die unvollständigen Informationen – Datum, Ort etc. fehlen – transformieren die Drucksorten in Richtung eines Kunstwerks und verwischen die Grenze zwischen den Disziplinen Gestaltung und Bildende Kunst. Das Zurücktreten vom »Zweck« eines Werbematerials hebt den Kunstcharakter hervor und manifestiert somit ein Hybrid. Die Drucksorten zitieren das Papier als allgegenwärtiges Medium einer Kunstbuchmesse und bringen eine formal abstrakte Ähnlichkeit mit dem Inhalt eines Buches zum Ausdruck.

Für das Konzept zeichnet der Konzeptkünstler Ulrich Nausner verantwortlich, die Grafik wurde von Denise Korenjak entwickelt. Und für das Grafikdesign des Kataloges konnte Astrid Seme gewonnen werden. Erneut fiel die Papierwahl auf Munken Kristall von Arctic Paper. Der Katalog wurde auf einem Spiegelpapier mit Silberglanz, Mirror realisiert und bei der Medienfabrik gedruckt.

Programm und Eröffnung

Interessierten steht also ein Wochenende voll haptischer und visueller Erlebnisse bevor. Neben der VABF exhibition wird ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten, das Künstler- und Fotobuchausstellungen (VABF curation), Vorträge, Buchpräsentationen, Lesungen, Diskussionsrunden und Performances umfasst.

Die Eröffnung der VABF wird durch den Kurz-Trickfilm »Fabuli« der österreichischen Künstlerin Renate Kordon begleitet. Als Vorlage dienten der Künstlerin jene Zeichnungen, die sie für das 1980 herausgegebene gleichnamige Kinderbuch realisiert hat. Derzeit arbeitet sie an neuen Sequenzen, die auf der VABF uraufgeführt werden.

VABF Keynote & Talks

• Keynote: Marc Fischer (Temporary Services/Half Letter Press, USA), On Book Waste

• Bildrecht. Dein Bild – Dein Recht

• Regina Anzenberger

• Nikita Teryoshin und viele mehr.

VABF Curation

Kunst- und Kulturschaffende werden von Marlene Obermayer dazu eingeladen, Ausstellungen/Künstlerbücher zum Thema »Publizieren als künstlerische Praxis« zu kuratieren.

• BOOK NOMAD in Kooperation mit der abC (art book in China) Art Book Fair, eine Wanderausstellung mit rund 60 Publikationen zum Thema »Asianess«.

• Bernhard Cella. Salon für Kunstbuch

• Robin Waart & Kunstraum Lakesid

• Long Distance Press

• Martin Frey/Philipp Graf, Geschäfte mit Geschichte

Ich durfte bereits 2019 Teil der Vienna Art Book Fair sein und mit Marlene Obermayer zusammenarbeiten. Ich habe eine Frau kennengelernt, die voller Herzblut an den Event herangegangen ist. Die Leidenschaft für das Thema und den Menschen dahinter, der enorme Drang, eine Plattform zu schaffen, haben uns bei Europapier sofort überzeugt, Kooperationspartner zu werden.

Marlenes Leidenschaft hat die VABF #1 zu einem vollen Erfolg gemacht. 4 500 Besucher*innen wuselten durch die Angewandte, netzwerkten und ließen sich inspirieren. Daher ist die Vorfreude auf die bevorstehende VABF #2 riesig. Und es gibt auch dieses Jahr wieder tolle Bücher zu kaufen.

Ein Beitrag von Sandra Schmidt, Head of Design Papers, Europapier Group

www.viennaartbookfair.com

www.europapier.com