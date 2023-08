Ulrich Etiketten setzt Wachstumskurs fort

Dr. Marietta Ulrich-Horn und Dr. Rainer Ulrich übernehmen die Anteile von Karin Ulrich und Dr. Karl Ulrich – die bisher gemeinsam 50 Prozent an dem Unternehmen hielten. Dr. Rainer Ulrich bleibt – nunmehr alleiniger – Geschäftsführer. Die neue Führungsebene in der Ulrich Etiketten GmbH soll eine klare Linie für die Zukunft des Unternehmens schaffen. Der Bau des neuen Werks in Höbersdorf schreitet planmäßig voran und die Übersiedlung, Schritt für Schritt, wird noch dieses Jahr beginnen. »Während der Übersiedlung fallen nie mehr als 5 Prozent der Kapazität gleichzeitig aus, wir liefern in gewohnter Flexibilität und Qualität weiter«, so Dr. Rainer Ulrich.

Auf einem Grundstück von 60.000 m2 wird die neue Zentrale nach modernen ökologischen Grundsätzen errichtet. Innovation, Forschung, Digitalisierung, Ökologisierung und Internationalisierung werden einen noch größeren Stellenwert einnehmen als bisher. Um höchste Qualität, Einzigartigkeit und Vielfalt garantieren zu können, wird der Maschinenpark erweitert. Vielfältige Veredelungsmöglichkeiten wie Heißfolienprägungen, Relieflacke und Hochprägungen werden dadurch perfektioniert. Zudem steht Ihnen ein junges, kreatives und innovatives Team mit langjähriger Erfahrung und entsprechendem Knowhow zur Verfügung, um jeden Etiketten- und Verpackungswunsch bestmöglich umzusetzen. „Wir werden unseren Wachstumskurs weiter fortsetzen und vor allem im Bereich recycelbarer Etiketten und Verpackungen neue Produkte schaffen«, betont der Geschäftsführer Dr. Rainer Ulrich.

www.ulrich-etiketten.at