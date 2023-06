Tÿpo St. Gallen 2023: »What nobody talks about«

Die Tÿpo St. Gallen ist seit 2011 ein fester Termin in den Agenden derTypograf*innen und designaffinen Menschen. Das dreitägige Symposium für Typografie findet im Zweijahresrhythmus statt und gilt als wichtige Plattform für den Austausch unter Gleichgesinnten. Auch in diesem Jahr lädt die Schule für Gestaltung St. Gallen die Besucher*innen vom 10. bis 12. November 2023 ans GBS nach St. Gallen ein.

Unausgesprochenes aussprechen

»What nobody talks about« soll einen ehrlichen Blick hinter dieProjektgeschichten zulassen. In der siebten Ausgabe der Tÿpo St. Gallen erzählen die Redner*innen Anekdoten von Glück und Zufall, retrospektive Betrachtungen von Flops und Überzeugungen,Erwartungshaltungen und Kritik. Neben Referaten dürfen sich die Besucher*innen auf wertvolle Zeit für Gespräche und ein inspirierendesRahmenprogramm sowie die beliebten Workshops freuen, denen diesmalnoch mehr Platz einräumt wird.

Abwechslungsreiches Programm

Das Programm der Tÿpo St. Gallen bietet mit rund 20 Fachreferent*innen aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und Frankreich auch in diesem Jahr wieder viel Abwechslung. Unter anderem stehen folgendePersönlichkeiten auf der Bühne:

Ulrike Rausch lebt und arbeitet als Schriftgestalterin in Berlin. In ihrer Type-Foundry LiebeFonts veröffentlicht sie seit 2009 ihre hochwertigen, handgemachten Schriften. Dabei verbindet Ulrike ihr Faible für Handgeschriebenes mit ihrerBegeisterung für Code und ausgefeilte OpenType-Features. Die Schriften von LiebeFonts kommen weltweit inPublikationen, Anzeigen und auf Webseiten zum Einsatz.

Neben der Arbeit in ihrer Type-Foundry unterrichtet Ulrike Type Design an verschiedenen Universitäten und gibt Online-Workshops für Fortgeschrittene. Zusammen mit der Lettering- Designerin Chris Campe hat sie das Buch «Making Fonts!» geschrieben, in dem Ulrike ihr Fachwissen zum Thema Type Design und Font-Produktion weitergibt.

Ladina Ingold und Katharina Scheller, visuelle Gestalterinnen und Designforscherinnen, stellten fest, dass es imStudien- und Arbeitsalltag an Wertschätzung und Bewusstsein für einen ökologischen Umgang in Bezug aufPrintprodukte mangelt. Das Thema der Nachhaltigkeit ist zwar in aller Munde, aber während in anderen Designdisziplinen ein ressourcenschonender Umgang im Gestaltungs- und Produktionsprozess gang und gäbe ist, findet im Bereich des Grafikdesigns eine Anpassung bisher nur sehr langsam statt, es fehlt auch an Wissen. Sieerarbeiten einen Ratgeber zur umweltbewussten Gestaltung und Produktion von Druckerzeugnissen. In ihrem Vortrag geben sie Einblick, wie zukunftsfähiges Design gelingen kann.

Matthias Frey und Tim Siegert von der Agentur Q wagen sich in ihrem Vortrag an die Tiefpunkte ihrer Agenturgeschichte: Katastrophal verhauene Jobs, vernichtendes Feedback und vermeintliche Plagiate. Dinge, über die man als Agentur eher nicht gerne spricht. Matthias Frey studierte Kommunikationsdesign in Wiesbaden und Sydney. Nach dem Diplom arbeitete er zunächst als freier Mitarbeiter für verschiedene Design- und Werbeagenturen im Rhein-Main-Gebiet, bevor er 2002 zu Q wechselte. Tim Siegert studierte Kommunikationsdesign und anschließend Crossmediale Gestaltung in Wiesbaden. Mit Schwerpunkten aufTypografie und der Gestaltung digitaler Medien arbeitete er bereits während seines Studiums in diversen Agenturen im Rhein-Main-Gebiet. Nach dem Abschluss wurde Tim Siegert 2018 Teil der Agentur Q in Wiesbaden, wo er sichneben seiner Tätigkeit als Lehrbeauftragter mit einem breiten Feld der Gestaltungsdisziplinen auseinandersetzt.

Ein beliebtes Highlight jeder Tÿpo St. Gallen ist die Moderation durch Clemens Schedler, der in diesem Jahr eine Partnerin an die Seite bekommt: Anne Treichel ist seit Jahren in die Organisation der Tÿpo eingebunden und tritt in diesem Jahr erstmals ins Rampenlicht. Die beiden werden zusammen durch das Programm der Veranstaltungführen – und bestimmt für manchen überraschenden Moment sorgen.

Begleitet wird das Symposium von Rahmenveranstaltungen wie der Buchvernissage und der Feier zum 90. Geburtstag von Jost Hochuli oder dem sonntäglichen Abschluss in der Bibliothek Hauptpost oder im ZeughausTeufen.

Tickets jetzt erhältlich

Für die 7. Austragung der Tÿpo St. Gallen sind Tickets online unter www.typo-stgallen.ch erhältlich. Angaben zu Themen, Zeiten und Referenten gibt es ebenfalls auf der Website unter www.typo-stgallen.ch.