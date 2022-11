Peter Kratky übernimmt die Geschäftsführung bei Trotec Laser

Peter Kratky steht ab 01.01.2023 als CEO an der Spitze von Trotec Laser. »Peter Kratky hat in den vergangenen drei Jahren als CSO der Trotec Laser erfolgreich mit Andreas Penz zusammengearbeitet und sich in dieser Zeit hervorragendes Marktwissen angeeignet. Er ist bestens für die neue Aufgabe qualifiziert und ich bin davon überzeugt, dass die TroGroup mit dieser organisatorischen Neuaufstellung bestens für die Zukunft und für künftiges Wachstum gerüstet ist«, so Norbert Schrüfer, CEO der TroGroup.

Neben den beiden erfolgreichen Unternehmen Trodat (Stempel) und Trotec (Laser) wird die TroGroup mit der Laser Sources Group ein eigenes Geschäftsfeld für Laserquellen aufbauen. »Wir wollen uns zu einem globalen Player im Bereich von Laserquellen entwickeln und sehen in diesem Segment Potenzial für ertragreiches Wachstum. Ich freue mich, dass Andreas Penz seine umfassende Expertise im Bereich von Lasertechnologien, Laseranwendungen und dem Lasergeschäft künftig als CEO der Laser Sources Group in die Unternehmensgruppe einbringen wird. In den vergangenen 25 Jahren hat er die Trotec Laser von Null weg aufgebaut und zu einem Umsatz von 160 Millionen Umsatz geführt«, versichert Norbert Schrüfer.

www.troteclaser.com