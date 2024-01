TerraPrint – ein Feinpapier in drei Oberflächen

Berberich Papier wurde zum 1. Januar 2024 exklusiver Lagerhalter des Frischfaserpapiers. Die seit Jahren am Lager geführten Qualitäten aus dem Hause Kabel Premium Papers bleiben von der Änderung unberührt. Mit diesem Schritt möchte man die Partnerschaft zwischen Berberich und Kabel stärken und der seit Jahrzenten bekannten Qualitäten mit neuen Namen einem größeren Publikum anbieten.

Die fein holzhaltigen, zweifach gestrichenen Feinpapiere TerraPrint Silk und TerraPrint Gloss sowie TerraPrint Silk Premium mit einer hohen Weiße eignen sich hervorragend für Text- und Bilddrucke. Selbst im Bereich Nachhaltigkeit wissen die Papiere zu überzeugen. Sie sind PEFC zertifiziert. TerraPrint Silk ist in den Grammaturen 65, 70, 75, 80 und 90 g/m2, TerraPrint Gloss in 70, 75, 80 sowie 90 g/m2 erhältlich. TerraPrint Silk Premium ist in den Grammaturen 80 und 90 m2 sowie in weiteren Grammaturen auf Anfrage erhältlich.

Muster können kostenlos unter angefordert werden unter