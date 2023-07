Tecnau übernimmt das operative Geschäft von Sitma

Durch diesen Schritt stärkt Tecnau seine Position in der grafischen Industrie mit einem umfassenden Produktportfolio und treibt seine Diversifizierung im E-Logistik-Segment (Verpackungen für E-Commerce sowie Intralogistik) voran, die vor Kurzem mit dem Start des neuen Geschäftsbereiches Tecnau Automation & Packaging begonnen hat.

Sitma hat seinen Hauptsitz in Spilamberto bei Modena in Norditalien und verfügt über Vertriebs- und Serviceniederlassungen in Frankreich, Japan sowie den USA, welche die gut etablierte Direktpräsenz von Tecnau in den USA, Deutschland, Belgien, Singapur und Schweden ergänzen, um den lokalen Auftritt von Tecnau in den bedeutendsten Märkten und Weltregionen durch direkte Vertriebs- und Serviceunterstützung zu stärken. Darüber hinaus verfügen sowohl Tecnau als auch Sitma seit Langem über bestehendes Vertriebs- und Distributorennetz in mehr als 50 Ländern weltweit.

»Wir freuen uns sehr, alle Mitarbeiter, Kunden und Partner von Sitma in der größeren Tecnau Familie willkommen zu heißen«, erklärt Stefano De Marco, Chief Executive Officer von Tecnau. »Sitma kann auf eine lange Geschichte in der grafischen Industrie zurückblicken und verfügt über einen sehr breiten und ausgewogenen Mix von Hochleistungsprodukten. In den letzten Jahren ist es Sitma gelungen, sein technisches Know-how auf das schnell wachsende E-Commerce-Geschäft auszudehnen. Die Lösungen greifen die aktuellen Bedürfnisse auf, wie beispielsweise für größenvariable Verpackungen (Pack-to-Size) beziehungsweise energiesparende Paketsortiersysteme mit niedrigen Betriebskosten. Tecnau bekräftigt diese Strategie und wird die erforderliche Unterstützung leisten, um den breiten Kundenstamm in den traditionellen Segmenten zu halten und weiter auszubauen sowie das Portfolio und den Kundenkreis in neuen Wachstumsbereichen zu erweitern. Natürlich sind wir an möglichen Synergien zwischen diesen jüngsten Sitma-Innovationen und dem neuen Tecnau Geschäftsbereich Automation & Packaging sehr interessiert.«

www.tecnau.com