Studie zur Wahrnehmung von Printmedien

Die Studie von SIMIO basiert auf persönlichen Interviews und einer umfassenden Onlineumfrage, die sich auf die Gruppe Handel und Industrie mit Fokus auf Geschäftsführer, Marketingleiter und Produktmanager erstreckt. Sie analysiert die Entwicklung der Wahrnehmung von Printmedien in der heutigen Zeit und stellt fest, dass viele Kommunikationsverantwortliche Print als veraltet und nicht mehr zeitgemäß betrachten. SIMIO weist darauf hin, dass aktuelle strategische Entscheidungen von Unternehmen, wie sie beispielsweise im Möbel- und Lebensmittelhandel getroffen werden, diese Auffassung widerspiegeln. Dabei wird betont, dass dies nicht am Print-Produkt selbst liegt, sondern vielmehr an der veränderten Notwendigkeit, Informationen gezielt und individuell auf die Bedürfnisse der Kunden abzustimmen.

Die Studie hebt hervor, dass Printmedien im richtigen Moment der Kaufentscheidung eine entscheidende Rolle spielen können. Insbesondere die multisensorischen Wirkungen von Print, wie Haptik, Olfaktorik und Akustik, können das Marken- und Produktimage auf emotionaler Ebene verstärken. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den die Studie beleuchtet, ist die Bedeutung der Customer Journey. Sie betont, dass die Bewertung eines einzelnen Medienkanals innerhalb der Customer Journey nicht ausreicht. Stattdessen ist es entscheidend, die Wirkung einzelner Touchpoints im Zusammenspiel mit anderen Kanälen zu berücksichtigen, um den Gesamteindruck aus Kundensicht zu optimieren.

Die Ergebnisse der Onlineumfrage zeigen interessante Trends:

• 90% sehen Potenziale in der Prozessautomatisierung bei der Print-Publikationserstellung.

• Die Akzeptanz von PDF-Publikationen variiert je nach Zielgruppe und Vertriebsplattformen.

• Die Kenntnis der Informationsbedarfe der Zielgruppe bleibt bei 54% der Befragten unvollständig.

• Nur 33% setzen Cluster-Broschüren für eine individuellere Kundenansprache ein.

Die Studie verdeutlicht, dass Print in der heutigen Kommunikationslandschaft weiterhin relevant ist, jedoch eine Anpassung an die individuellen Bedürfnisse der Zielgruppen und die Integration in eine ganzheitliche Customer Journey erforderlich ist. Wenn diese Herausforderungen bewältigt werden, kann Print wieder zu einem wirksamen Botschafter für Marken und Produkte werden.

Die Studie ist zum Download erhältlich.