Seminarprogramm der Akademie für Textilveredlung

Den Auftakt der Events der Akademie für Textilveredlung macht der neue CorelDRAW-Workshop am 17. Januar bei Gastgeber Promodoro Fashion in Düsseldorf. Der Experte Martin Gerhardts vom Signforum24 lehrt dabei die Arbeit mit der Grafik- und Gestaltungssoftware für Textilveredlung und Werbetechnik.

Am 25. Januar und 1. Februar folgen die DTF-Seminare im Süden bei Gastgeber Borchert + Moller und im Norden beim neuen Akademie-Partner ColorMatch. In beiden Seminaren thematisieren die Experten beider Unternehmen die Drucksysteme, die Materialien und den Workflow des DTF-Drucks in Theorie und Praxis.

»Videos aus der Hosentasche« heißt der neue zweitägige Intensiv-Workshop am 8. und 9. Februar 2024. Erfahrene Video-Macher zeigen, wie Videos für Marketing- und Social-Media-Zwecke mit einfachen Mitteln selbst gemacht werden können. Der Betzdorfer Corporate-Fashion-Spezialist Liquisign stellt hierfür seine Räumlichkeiten zur Verfügung.

Die „Offene Textildruckwerkstatt“ im Siebdruck Competence Center Fulda des Unternehmens Print Equipment lädt am 21. Februar 2024 alle Interessierten aus der Textilindustrie ein, die verschiedensten Druckverfahren kennenzulernen, auszuprobieren und zu testen. Zur Verfügung stehen Siebdruck, DTF, DTG, Flexdruck, Sublimation, Tonerverfahren und anderes mehr.

Die Gustav Daiber GmbH in Albstadt ist am 22. und 23. Februar 2024 zum wiederholten Mal Gastgeber und öffnet seine Türen für den Workshop „Punchen intensiv“. Der langjährige Aka-Tex-Referent Massimo Baezzato trainiert Stickerinnen und Sticker in der Erstellung von Stickdaten.

Vom 7. bis 9. März 2024 führt der Textilgroßhändler L-SHOP-TEAM seine Hausmesse INHOUSE² in der Jahrhunderthalle Bochum durch. Parallel dazu bietet die Aka-Tex in Kooperation mit dem L-SHOP-TEAM am gleichen Ort halbtägige Seminare an. Am ersten Messetag lautet das Thema „Von der Datei zum optimalen DTF-Druck“. Referent Axel Stuhlreiter von Ricoh zeigt, wie ein effizienter Workflow gelingt. Am 8. März folgt das Seminar „Gekämmt, ringgesponnen, mercerisiert“. In diesem „kleinen Warenkunde-Seminar“ vermittelt Birgit Jussen, Dipl.-Ing. Bekleidungstechnik, Fachkenntnisse über Fasern, Gewebe und Veredelung. Der Punch-Profi Massimo Baezzato liefert am letzten Messetag der INHOUSE² Tipps und Tricks, wie eine „optimale Stickdatei für ein gutes Ergebnis“ entsteht.

Am 12. März geht das Aka-Tex-Programm weiter mit dem Workshop „Einfach veredeln mit Flock & Flex“. Holger Beck von SEF und Sabrina Kotterba von IVM thematisieren die täglichen Herausforderungen bei der Verarbeitung von Flexmaterialien auf Textilien. Gastgeber ist Hakro in Schrozberg.

Die „Puncher Convention N°3“ findet nach Darmstadt (2016) und Schrozberg (2021) am 15. April 2024 in Köln statt. Mit dabei sind die Expertinnen und Experten Massimo Baezzato (ConStitch Stickdesign), Barbara Stümer (Stümer Stick), Reiner Knochel (Textile Experience), Talitha Wagner (talitha kumi), Kasia Hanack (KASIM GmbH) und Augustin Daehler (Melco International) mit zahlreichen Seminaren und Vorträgen. Bei der begleitenden Ausstellung zeigen unter anderem Barudan Deutschland, Melco International, Textile Experience, Walz Solutions, Wilcom und ZSK Stickmaschinen ihre Produkte und Lösungen für die Stickerei.

Das Weiterbildungsprogramm wird laufend ergänzt. So kündigt die Aka-Tex für den 26. September 2024 bereits die „DTF Convention N°2“ an. Nach der ersten erfolgreichen DTF-Veranstaltung dieser Art bei Gastgeber Fruit of the Loom lädt der Textilhersteller erneut nach Kaiserslautern ein.

Die Termine

17.01.2024: Praktische Einführung in CorelDRAW, Düsseldorf

25.01.2024: DTF-Seminar für Einsteiger im Süden, Haigerloch-Stetten

01.02.2024: DTF-Seminar für Einsteiger im Norden, Oberhausen

08.-09.02.2024: Videos aus der Hosentasche, Betzdorf

21.02.2024: Offene Textildruckwerkstatt, Wartenberg (Fulda)

22.-23.02.2024: Workshop: Punchen intensiv, 2-tägig, Albstadt

07.03.2024: Von der Datei zum optimalen DTF-Druck (halbtägig), Bochum

08.03.2024: Gekämmt, ringgesponnen, mercerisiert? (halbtägig), Bochum

09.03.2024: Die optimale Stickdatei für ein gutes Ergebnis (halbtägig), Bochum

12.03.2024: Einfach veredeln mit Flock & Flex, Schrozberg

15.04.2024: Puncher Convention N°3, Köln

26.09.2024: DTF Convention N°2, Kaiserslautern

