Sappi Europe sichert Standort Gratkorn langfristig ab

In der zweiten Phase des Modernisierungsprojekts arbeitete Sappi mit Lieferanten wie Honeywell und Siemens zusammen, um die Prozesse zu verbessern. Dies ermöglichte eine effizientere Arbeitsweise für die Mitarbeitenden und eine konstantere Leistung, was wiederum die Produktivität erhöhte. Die Prozesse in Gratkorn laufen nun auf einer einzigen Automatisierungsplattform. Dadurch wird weniger Hardware benötigt, Kosten für Ersatzteile werden eingespart und der Wartungsaufwand wird reduziert. »Diese Investition zeigt, dass Sappi an die Leistungsfähigkeit und das Potenzial von Printmedien und papierbasierten Lösungen glaubt. Wir investieren kontinuierlich in unsere Produktionsstätten, um das Portfolio langfristig zu sichern«, erklärt Rens Huijnen, Produktmanager von Sappi Europe.

In der nächsten Modernisierungsphase, die bis 2025 abgeschlossen sein soll, geht es um allgemeine Herausforderungen in der Papierindustrie, wie z. B. die Beschaffung von Maschinenersatzteilen, die nicht mehr produziert werden. »Durch den Einsatz modernster Automatisierungs- und Elektrosysteme können wir nicht nur die Papierproduktion für unsere Kunden auf dem gewohnt hohen Niveau sicherstellen«, so Dominik Strommer, Projektleiter des Modernisierungsprojekts, »sondern auch eine einfachere Unterstützung durch unsere Lieferanten garantieren.«

Etikettenpapier

Dank substanzieller Investitionen hat sich das Werk Gratkorn in den letzten Jahren weiter entwickelt und weist heute eine breite Produktpalette auf. Neben grafischen Papieren werden in Gratkorn auch verschiedene Arten von Etikettenpapier hergestellt. 2021 erweiterte Sappi sein Portfolio an nicht-nassfesten Nassleimetikettenpapieren um Parade Label Pro, das sich für viele verschiedene Anwendungen eignet, z. B. für Standardetiketten für Flaschen, Dosen und Gläser sowie für Wickler-Verpackungsanwendungen von verschieden Produkten.

Im Januar 2022 folgte Parade Face SG, ein hochwertiges, halbglänzendes Papier für Selbstklebeetiketten für eine Vielzahl von Anwendungen wie Lebensmittel, Non-Food, Getränke, Gesundheits- und Pflegeprodukte. Auch dieses Produkt ist inzwischen fest auf dem Markt etabliert. Nach der laufenden Langzeit-Validierungsphase wird Sappi Europe im Herbst offiziell Parade Label WS auf den Markt bringen, ein langlebiges, nass- und laugenfestes Etikettenpapier. Mit Parade Label WS lassen sich hervorragende Druck- und Veredelungsergebnisse für verschiedene Anwendungen erzielen, unter anderem für wiederverwendbare Verpackungen in der Getränke- und Lebensmittelindustrie.

Nachhaltigkeit bei Sappi Europe

Sappi Europe unternimmt fortlaufend Schritte, um seine Verpflichtungen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu erfüllen. In diesem Zusammenhang wurden von 2018 bis 2020 zwei Investitionen in die Erneuerung der Wasserturbinen des Werks Gratkorn getätigt. Die Stromerzeugung aus Wasserkraft konnte dadurch um fast 10 % erhöht werden. Im Rahmen der vollständigen Modernisierung wurde 2022 der Kohlekessel durch einen Multibrennstoff-Kessel ersetzt, sodass die CO2-Emissionen um mehr als 30 % gesenkt und die Staub- und Stickoxidemissionen (NOx) erheblich reduziert werden konnten. Laufende Projekte werden diese beeindruckenden Meilensteine der Dekarbonisierung weiter verbessern. Das komplette Abwasser des Werks Gratkorn wird mit Sauerstoff versetzt und vollständig in der Kläranlage behandelt, bevor es in den Reinwasserfluss Mur zurückgeführt wird.

www.sappi.com