Sappi erweitert Portfolio am Standort Gratkorn

Dadurch kann Sappi künftig noch besser Kundenwünsche nach Rohpapieren für nichtnassfeste Nassleim- und Selbstklebeetiketten erfüllen und mit dem Marktwachstum Schritt halten. Der Standort Gratkorn bisher bekannt für hochwertige mehrfach gestrichene Feinpapiere für grafische Anwendungen. Wurden Etikettenpapiere in Europa bislang nur in Alfeld, Deutschland und Carmignano, Italien sowie in den USA am Standort Somerset hergestellt, so bietet Gratkorn nun die ideale Erweiterung des Angebots. Moderne Produktionsanlagen, von Papiermaschine bis zu Formatausrüstung, und langjähriges Know-how in der Fertigung gestrichener Papiere sind beste Voraussetzungen für hochwertige Produkte. Neben den vorhandenen grafischen Papieren wird die verfügbare Kapazität sukzessive auf die Fertigung von Parade Label Etikettenpapieren ausgeweitet. So steht auch für große Bedarfe ausreichend Volumen für die sichere Belieferung der Kunden zur Verfügung.

Neue Produkte geplant

Durch die höhere Produktionskapazität kann Sappi das Portfolio der Etikettenpapiere weiter ausbauen. „Im Juni dieses Jahres werden wir Parade Label Pro in den Flächengewichten 80 und 90 g/qm nach erfolgreich abgeschlossenen internen und externen Qualifikationsprozessen in den Markt einführen. Wir sind sehr erfreut über die äußerst positiven Rückmeldungen seitens unserer Entwicklungspartner – führende europäische, teils global aufgestellte Druckereien -– hinsichtlich der Druckergebnisse und der Laufeigenschaften. Schon für den Spätsommer 2021 erwarten wir die Markteinführung von Parade Label SG für die Selbstklebeindustrie“, kündigt Michael Bethge, Sales Director Speciality Papers bei Sappi, an. 2014 wurde die Papiermaschine in Gratkorn für gestrichene Qualitäten auf den neuesten Stand der Technik gebracht.