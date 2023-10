Rondo erneut mit zwei Wellpappe Austria Awards ausgezeichnet

Die Verpackungsentwickler der Rondo Ganahl AG haben allen Grund zum Jubeln. Anfang Oktober 2023 konnten sie zwei Wellpappe Austria Awards in Wien entgegennehmen. »Der Wellpappe Austria Award ist die jährliche Leistungsschau unserer Branche und zeigt auch heuer wieder, wie kreativ und effizient Wellpappe-Verpackungen sein können«, sagt Stephan Kaar, Geschäftsleiter des Rondo-Wellpappe-Werks Frastanz. Neben der Verpackung für Verbindungsträger von den Rondo-Verpackungsspezialisten in St. Ruprecht konnte auch das Strategiespiel Tic Tac Toe aus Wellpappe von den Rondo-Lehrlingen aus Frastanz die Jury des Wellpappe Austria Awards 2023 überzeugen.

Verpackung für Verbindungsträger – Gewinner in der Kategorie Nachhaltig

Diese Verpackung bestand ursprünglich aus Kunststoff und wurde nun durch eine Monomateriallösung aus Wellpappe ersetzt. »Die Herausforderung bestand darin, die unterschiedlich langen Bauteile so zu verpacken, dass sie nicht verrutschen und auch kein weiteres Verpackungsmaterial notwendig ist. Und das ist uns hervorragend gelungen«, sagt Otto Schweinzer, Geschäftsleiter von Rondo St. Ruprecht. Die Verpackung bietet höchste Stabilität, ist 100 Prozent nachhaltig und vermeidet zusätzlichen Kunststoff.

Wellpappe-Spiel Tic Tac Toe – Gewinner in der Kategorie Nachwuchs

In der Kategorie Nachwuchs nominieren die Juroren die drei besten Nachwuchsprojekte. Die Gewinner werden durch ein Facebook-Voting ermittelt. Die Lehrlinge vom Standort Frastanz haben das Spiel im Rondo-Branding speziell für Lehrlingsmessen und Schnuppertage konzipiert. Die Jury betonte: »Das Spiel ist nicht nur ein Vergnügen, sondern erfordert in der Konstruktion auch einiges an Geschick.« Silke Berthold, Leitung Lehrlingsausbildung in Frastanz, ist begeistert: »Wir legen großen Wert auf eine fundierte Ausbildung unserer Lehrlinge. Denn das sind unsere motivierten Fachkräfte von morgen, die uns tatkräftig unterstützen. In Frastanz bilden wir derzeit 35 Lehrlinge in acht Lehrberufen aus.«

Weitere Informationen: