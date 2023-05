priint:day – der Event für Technologie- und Innovationstreiber

Der priint:day öffnete am 17. und 18. April 2023 zum 11. Mal seine Pforten. Das Event rund um Produktkommunikation und Omnichannel Marketing fand in der Stadthalle in Mülheim a.d. Ruhr statt. Seit jeher treffen sich auf diesem Event Technologie- und Innovationstreiber mit Mittelständern und Branchenführern aus Industrie sowie Groß- und Einzelhandel zum Austausch über aktuelle und zukunftsweisende Themen und Herausforderungen aus Marketing und Produktkommunikation. In den insgesamt 45 Fach- und Inspirationsvorträgen präsentierten Kunden, Partner und die priint Group Lösungen, Strategien und Best Practice Beispiele, um die steigenden Anforderungen der Digitalisierung zu meistern.

Das Programm

Die Vorträge behandelten Themen wie Product Experience Management (PXM), Künstliche Intelligenz (KI), die Touchpoints entlang der Customer Journey oder die Digitalisierung von Publishing-Prozessen. Zahlreiche Praxisbeispiele führender Unternehmen stellten eindrücklich dar, wie sie die Anforderungen rund um Daten, Prozesse und Kommunikation gemeistert haben, um Kunden und Interessenten einen echten Mehrwert zu bieten.

Kunden wie SSI Schäfer Shop, bofrost*, Assa Abloy, Hoffmann Group, Weltbild, Wago, Rothenberger, Hazet und Remmers boten ganz konkrete Einblicke in unterschiedliche Projekte mit unterschiedlich gelagerten Anforderungen und Schwerpunkten.

Zeit fürs Networking

Der Austausch mit Gleichgesinnten hat für Interessenten, Kunden, Partner sowie die Mitarbeiter der priint Group einen gleichermaßen hohen Stellenwert. Neben der Möglichkeit in den Pausen zu netzwerken boten sich auch im Rahmen des abendlichen Events am ersten Veranstaltungstag zahlreiche Möglichkeiten.

Die priint Awards

Auch in diesem Jahr zeichnete WERK II fünf Unternehmen für besondere Leistungen mit einem der begehrten priint:awards aus:

Publishing Projekt des Jahres:

Kunde: Weltbild | Partner: SDZeCOM, Contentserv

Digital Publishing Projekt des Jahres: WAGO

Partner des Jahres: Laudert.

Innovation des Jahres

Kunde: Festo | Partner: Parsionate, Informatica

Rising Star: hmmh

Die Teilnehmerstruktur

Marketingfachleute und Produktverantwortliche aus dem Einzel- und Großhandel sowie aus der herstellenden Industrie sowie Fachleute aus dem Medien- und Verlagswesen, Influencer, Manager digitaler Inhalte und Integratoren von E-Commerce-Softwarelösungen ebenso wie Kunden und Interessenten aus der Produktion, dem Einzelhandel, dem Gesamtvertrieb und anderen Branchen. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus dem großen priint Group / WERK II Partnernetzwerk finden sich ebenfalls unter den Teilnehmern.

Der 11. priint:day im Nachgang – kostenfreie Aufzeichnungen der Vorträge

Die Abonnenten des Newsletters der priint Group werden vorab informiert, sobald Vorträge online anzusehen sind. Anmeldung zum Newsletter:

Der 12. priint:day 2024

Ebenfalls in Mülheim a.d.Ruhr wird am 17. Und 18. September 2024 der 12. priint:day stattfinden. Um keine Information bzgl. Anmeldemöglichkeiten, Programm etc. zu verpassen registrieren sich Interessenten bitte zum Newsletter.