»Die Kalendermacher« produzieren nicht nur Kalender, sondern auch personalisierte Notizbücher. Mittels Lasergravur verleiht das Unternehmen einem Notizbuch seine ganz persönliche Note. Das kann ein cooler Slogan oder eine Typo und Grafik sein. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Besonders für Lasergravuren geeignet sein soll das Alcantara-Notizbuch mit weichem Flex-Cover und auffälligen Neon-Rahmennähten in Pink, Grün oder Blau.

Und so einfach kommt man zu seinem personalisierten Notizbuch. Im Web-Shop via shop.kalendermacher.at das passende Buch auswählen. Die gewünschte Typo oder Grafik hochladen, positionieren und absenden. Und wenn einem kein Spruch, oder passendes Motiv für das individuelle Notizbuch einfällt, haben Die Kalendermacher eine Kollektion an Notizbüchern mit Designprägungen wie »Glei Spüts Granada«, »Nur Ned Hudln», oder »Jo Eh!« entworfen.