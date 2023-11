Papierbasiertes Klebeband

Tests haben gezeigt, dass das neue Verstärkungsklebeband Tesa 51345 die gleiche Leistungsfähigkeit wie herkömmliche Klebebänder auf Folienbasis aufweist. Das innovative, robuste Trägermaterial aus Papier ist mit einem lösungsmittelfreien Klebstoff beschichtet, der eine zuverlässige Haftung auch auf Kartons mit hohem Recyclinganteil gewährleistet. Nach Entsorgung der Verpackung kann das Klebeband zusammen mit dem Verpackungsmaterial recycelt werden. Tesa 51345 kann sowohl während des Herstellungsprozesses der Wellpappe als auch bei der nachfolgenden Verarbeitung von Kartons und Verpackungen mithilfe gängiger Applikationssysteme angebracht werden.

Das Klebeband wird in einem lösungsmittelfreien Beschichtungsverfahren mit einem Papierträger aus nachhaltig bewirtschafteten Quellen und einem Kern aus 100 Prozent Recyclingpapier hergestellt. Es kann zudem gemeinsam mit dem Kartonmaterial entsorgt werden, ohne den Recyclingprozess zu beeinträchtigen.

Die Entwicklung nachhaltiger Produkte ist für Tesa ein strategisch wichtiges Ziel. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie strebt das Unternehmen bis 2030 an, den Anteil an recycelten und biobasierten Materialien in allen Produkten auf 70 Prozent zu erhöhen und den Einsatz von nicht recyceltem, fossil basiertem Kunststoff um die Hälfte zu reduzieren.

www.tesa.com