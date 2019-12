Neue CO2-Bilanz der europäischen Kartonindustrie

Das RISE verwendete eine Methode zur Ermittlung des CO 2 -Fußabdrucks, die alle Emissionen und Entnahmen im Zusammenhang mit Produkten auf Holzbasis berücksichtigt – einschließlich der Aspekte, die für die Wertschöpfungskette der Forstwirtschaft von besonderer Bedeutung sind. Die Studie befasst sich mit den Auswirkungen von CO2 auf die Umwelt und berücksichtigt dabei sowohl Treibhausgasemissionen aus nicht erneuerbaren fossilen Energieträgern wie Öl, Kohle und biogenen Treibhausgasen als auch Emissionen aus erneuerbaren Energieträgern wie Pflanzen und Bäumen. Ebenso werden Entnahmen und Emissionen aus direkten Flächennutzungsänderungen.

Die Methodik dieser Studie unterscheidet sich deutlich von der bisherigen und ist breiter angelegt. Sie steht im Einklang mit den neuesten CEPI- und CITPA-Richtlinien. Das neue Zahlenmaterial ist daher nicht direkt mit früheren Studien vergleichbar. Daher wurde eine Untersuchung nach der alten Methodik durchgeführt, wobei sich zeigte, dass die Branche ihre CO 2 -Bilanz im Vergleich zu 2015 um rund 9 Prozent verbessern konnte.

Tony Hitchin, General Manager bei Pro Carton, dazu: „Die in diesem Bericht vorgestellte neue Methodik ist sehr komplex, da sie die Auswirkungen von Kartonverpackungen auf die CO 2 -Bilanz vom Wald bis zum verarbeiteten Karton vollständig mit einbezieht. Sie ist Teil eines umfassenderen Berichts zu Umweltdaten. Die entsprechenden Informationen werden den LCA-Experten für ihre eigene Analyse zur Verfügung gestellt. Kartons sind tatsächlich eine der umweltfreundlichsten Verpackungsformen. Wir freuen uns, dass die neue CO 2 -Bilanz dies bestätigt.”