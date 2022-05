Nachhaltig renovieren

Egal ob es um die Neugestaltung einer Bar oder um die Renovierung eines Hotels geht. Auf kaum eine andere Weise können Räumlichkeiten in kürzester Zeit in eine Wohlfühloase verwandelt werden. Anstatt altes Mobiliar zu entsorgen, wird das bestehende behalten und nur dessen Oberfläche verändert. Durch die Wiederverwertung von bereits vorhandenem Material werden weniger Rohstoffe verbraucht und weniger Müll produziert. Teure Neuanschaffungen können dadurch vermieden werden, was im Einzelfall eine Kostenersparnis von bis zu 75% bedeuten kann. Auf diese Art und Weise will Europapier Werbetechnik ihren Kund*innen neue Möglichkeiten bieten. Mit Bodaq powered by Resimdo holen sie sich einen kompetenten Partner ins Boot: »Unser Know-How im Bereich der selbstklebenden Materialien wird optimal durch Wissen im Bereich des Interior Designs ergänzt«, so Michael Hicker, Geschäftsführer der Europapier.

Die Zukunft der Innenraumgestaltung

Experten sind sich über die Zukunftsfähigkeit der Dekorfolien einig. Die Einsatzmöglichkeiten sind allein im gewerblichen Bereich (Messen, Veranstaltungsräume, Gastronomie, Hotellerie etc.) nahe zu unendlich. Die wachsende Beliebtheit ist dabei nicht zuletzt auf die Individualisierungsmöglichkeiten und die große Flexibilität zurückzuführen. Eine spezielle Luftkanaltechnologie sorgt für eine einfache Montage ohne Luftblasen. Die Modernisierung einer Arztpraxis oder eines Hotels passiert quasi übers Wochenende oder leise im Nebenzimmer, sodass der alltägliche Betrieb normal weiterlaufen kann.

Von der Natur inspiriert

Die fühlbare Struktur der Folienoberfläche verleiht den Dekoren eine realitätsnahe Optik. Moderne Dekore in Holz- oder Steinoptik verwandeln verstaubte Objekte in Unikate. Dank einer breiten Palette an klassischen und ausgefallenen Designs sind dabei der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Qualität nach außen und innen

Im Alltag lassen sich die robusten Folien auf allen glatten Oberflächen verkleben. Speziell für Anwendungen im Innenbereich konzipiert, sind die schmutzabweisenden Folien frei von Schadstoffen und enthalten keine schädlichen Schwermetalle. Auch auf Fliesen in Badezimmern können die Dekorfolien aufgrund ihrer antibakteriellen und wasserfesten Eigenschaften problemlos angebracht werden und erfüllen zudem die Brandschutzklasse B1. Dieses Qualitätsversprechen ist die Basis für den erfolgreichen Einsatz, gerade in einem qualitätsbewussten Land wie Österreich.

Schnelle Lieferung

Europapier Werbetechnik setzt auf schnelle Lieferung & prompte Verfügbarkeit der Dekore in den österreichischen Lagern. Mit den Innendekor Folien betritt Europapier einen neuen Markt, weshalb alle Verkaufsmitarbeiter mit einem Produktkatalog und mehreren Musterboxen im Einsatz sind, um die Qualität von über 200 Dekoren für Kund*innen greifbar zu machen. »Diese Herangehensweise unterstreicht die Wichtigkeit der persönlichen Beratung, auf die wir großen Wert legen und die uns letztendlich auszeichnet«, so der Geschäftsführer.

www.europapier-werbetechnik.at