Mass Customization Crew tritt zur drupa an!

Die Mass Customization Crew ist dabei weder Verband noch Verein, sondern vielmehr ein Versprechen derfünf Spezialisten an ihre Kunden, immer eine Lösung für ihre Herausforderungen und Fragen zu finden –auch, wenn die vielleicht nicht im eigenen Spektrum liegt. Mass Customization – der Trend, in dem sich die zwei scheinbar gegensätzlichen Geschäftsmodelle »Mass Production« und »Customization«, also die vollständige Individualisierung, miteinander verbinden, ist der Megatrend unserer Zeit. Nicht nur, weil Technik, IT und moderne Software-Lösungen es möglich machen, individuelle Produkte in einem industriellen Maßstab und somit wirtschaftlich zu produzieren, sondern weil dieauch die Menschen (und Unternehmen) verstanden haben, welcher Wert und welche Kraft inindividualisierten Produkten steckt. Denn eine hochwertige Individualisierung macht aus einem Standard-Produkt ein persönliches, emotional wertvolles Produkt.

Genau darum ist Mass Customization auch kein Hype – oder nur auf bestimmte Branchen begrenzt. Sie ist ein gesellschaftlicher Megatrend, von dem im besonderen Maße auch die Druckindustrie und ihr nahestehende Wirtschaftszweige profitieren können.

Mass Customization – ein spannender Wachstumsmarkt

Allein in Deutschland, so die Einschätzung der auf Onlineprint spezialisierten zipcon consulting GmbH, wächst Mass Customization in Print mit 6 – 7 % jedes Jahr – und stellt damit in einem Markt, der insgesamt schrumpft, einen aussichtsreichen Wachstumsmarkt dar. Noch dazu ist Mass Customization durch die hohenAnforderungen an die Produktion eng mit dem Onlinedruck verbunden, der in den letzten Jahren ebenfalls stetig gewachsen ist. Die online- generierten Printumsätze (OGPU) könnten, so zipcon, die Umsätze im klassischen Druck noch in diesem oder nächsten Jahr erstmals übersteigen.

Die Mass Customization Crew hilft bei der Umsetzung

Um hochgradig individualisierte Produkte zu einem erschwinglichen Preis anbieten und in der Produktion von den Skaleneffekten der klassischen Massenproduktion profitieren zu können, braucht es aber nicht nur das richtige Mindset, sondern auch hochautomatisierte, vernetzte Prozesse und Workflows. Und genau an dieser Stelle kommt die Mass Customization Crew – MCC – ins Spiel, denn je nachdem, wie ein Druckereibetrieb software- und hardwareseitig bereits ausgestattet ist, können die einzelnen Mitglieder der Mass Customization Crew dabei helfen, ein eigenes Mass-Customization-Business auf- und erfolgreich umzusetzen.

Die MCC deckt alle Bereiche einer Druckproduktion ab

Bei Fragen rund um E-Commerce-Systeme, Webshops oder Editoren für die Onsite-Kreation sind beispielsweise be.print und rissc die richtigen Ansprechpartner, wenn es um die Automatisierung des PDF-Workflows, inklusive Datencheck und automatischer Korrektur geht, ist es calibrate. Wer Unterstützung beim Optimieren und Automatisieren seines gesamten Produktionsprozesses, inklusive der Einbindung von Onlineshops benötigt, ist bei ctrl-s genau richtig aufgehoben – ebenso wie bei Tessitura, die außerdem dafür sorgen, dass sogar noch analog arbeitende Systeme in einen einheitlichen digitalen Workflow eingebunden und angesteuert werden.

In allen Anwendungsbereichen gefragt

Es spielt keine Rolle, in welchem Anwendungsmarkt eine Druckerei oder ein Industrieunternehmen tätig ist,ob im klassischen Akzidenzdruck, im Großformat- oder Zeitungsdruck, im Etiketten- und Verpackungsmarkt oder im Spezialdruck: Die Mitglieder der Mass Customization Crew greifen auf einen umfangreichenErfahrungsschatz zurück und unterstützen – entweder selbst oder eben über einen Partner der MCC. So sparen die Kunden wertvolle Zeit, die sie sonst mit der Suche nach dem richtigen Lösungsanbieter verbringen würden, und können von der vertrauensvollen, stets lösungsorientieren Zusammenarbeit der MCC-Mitglieder profitieren.

»Wir haben die optimale Lösung für Projekte jeder Größe. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein kleiner Webshopmit zusätzlicher Individualisierung, eine umfassende Publishing-Lösung mit komplexen Freigabeprozessen odereine automatisierte Druckdatengenerierung benötigt wird. Wir machen Digitales druckbar. Weil wir Print lieben«, beschreibt auch Alexander Sperrfechter, Geschäftsführer der rissc solutions GmbH den Stellenwert der MassCustomization.

Gewinnspiel auf der drupa

Mit der drupa in den Startlöchern haben sich auch die Mitglieder der Mass Customization Crew etwas überlegt, um den Menschen das Thema noch ein Stückchen näherzubringen: Im Rahmen eines Gewinnspiels werden an drei Tagen angesagte Nike-Air-Sneaker verlost. Aber nicht einfach nur Standard- Sneaker, sondern selbstredend hochgradig individualisierte Nike-Air-Sneaker – die sich der oder die Gewinner/in nach seinem eigenen Geschmack bedrucken lassen kann. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist denkbar einfach: Besuchen Sie auf der drupa einfach die Mitglieder der Mass Customization Crew und machen dort ein Bild mit dem MCC-Tower, einer Säule aus ineinandergesteckten Wellpapp-Dreiecken mit MCC-Design. Wer sich mit drei der MCC-Säulen fotografiert und die Bilder jeweils mit dem Hashtag #mc-crew auf den bekannten Social-Media-Kanälen postet,landet im Lostopf. Die Auslosung der Gewinner findet am 31.05.2024, am 03.06.2024 sowie am 06.06.2024,jeweils um 17 Uhr am Stand von Tessitura statt. Dabei sein lohnt sich!

Eigene Stände haben auf der drupa die folgenden Mass-Customization-Crew- Mitglieder: Tessitura (FG Halle 4/4-1), be.print (Halle 7a / C10 – D06) und ctrl-s (Halle 7a / C05). Das Team von rissc wird mit einer eigenen Säule am Tessitura- Stand vertreten sein – und calibrate hat zwar keinen eigenen Stand, ist für Interessierte aber dennoch jederzeit erreichbar. Viel Glück!

