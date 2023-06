Marzek setzt Siegesserie bei den FINAT-International-Label-Awards fort

FINAT, der internationale Verband der Etikettenindustrie, kürt alljährlich die besten Etikettenprojekte und würdigt damit technisch herausragende Leistungen bei der Umsetzung sowie ihre Rolle als effektive Marketing- und Werbeinstrumente. Wie schon im Vorjahr konnte Marzek Etiketten+Packaging auch heuer wieder großartige Preise einheimsen und 2 Siege sowie 4 »Highly Commended«-Auszeichnungen erzielen.

Das Projekt Falkenstein Pink-Green-Red Falk ging in der Kategorie »Marketing/End-uses – Sets of labels« als Gewinner hervor. »Bei diesem Projekt konnten wir in Zusammenarbeit mit unserem Kunden, dem Weingut Kramer Ges.n.b.R., das eindrucksvolle Design mit Folienprägung und Sieb-Relieflack perfekt in Szene setzen und für die unterschiedlichen Weinsorten adaptieren«, erläutert Dr. Johannes Michael Wareka, CEO des Familienbetriebs. In der Begründung der Jury heißt es: »Drei herausragende Darstellungen eines Falken, der über seiner Beute schwebt. Der volle Einsatz von vier Farben sowie Heißprägefolie und ein Relieflack im Siebdruckverfahren machen diese Etiketten zu etwas Besonderem. Die leicht strukturierten Hintergründe verstärken die dramatische Wirkung der Illustrationen noch. Großartig gestaltet und ausgeführt.«

In der Kategorie „Marketing/End-uses – Self promotional“ reüssierte das Projekt „Oscar“, mit dem Marzek Etiketten+Packaging die vielfältigen Veredelungsmethoden im Offset-Digitaldruck präsentiert. „Dieses außergewöhnliche Etikett überzeugt nicht zuletzt durch den Einsatz variabler Daten, wodurch jedes Etikett ein Unikat wird und der abgebildete Schmetterling zu fliegen scheint, wenn man mehrere Flaschen aneinanderreiht“, erklärt Ing. Alexander Schneller-Scharau. Die Jury war beeindruckt: »Ein hervorragend gedrucktes Etikett in Form eines Schmalfilmausschnitts. Vierfarbig digital gedruckt, veredelt mit Gold-Heißprägefolie, Silber-Heißprägefolie, Prägung, Rasterrelieflack und schließlich mit Lasertechnik gestanzt. Darüber hinaus ist die Darstellung des Schmetterlings wirklich gut gestaltet, mit vielen Details, vor allem in den Flügeln. Dieses Etikett ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was mit der richtigen Technologie und einem cleveren Verarbeiter erreicht werden kann.«

Die vier Projekte Sabathi, Schwarz Hirsch Gin Vodka Rum Serie, Elfenhof und Domäne Wachau wurden jeweils mit einer »Highly-Commended«-Auszeichnung bedacht. Allen Projekten gemeinsam ist der Einsatz ausgesuchter Bedruckstoffe, deren Oberflächen nicht nur ein optisches, sondern auch ein haptisches Erlebnis bieten, und natürlich die hochwertige Ausführung und die Veredelungen – das Markenzeichen von Marzek Etiketten+Packaging.

»Wir freuen uns sehr über diese renommierten Preise und Auszeichnungen. Sie sind ein eindrucksvoller Beweis für die Qualität unserer Arbeit, mit der wir Tag für Tag unsere Kund*innen bei der Vermarktung ihrer qualitativ-hochwertigen Produkte unterstützen«, kommentiert Dr. Johannes Michael Wareka die neuerlichen internationalen Erfolge aus dem Haus Marzek. „Die Basis unseres Erfolgs ist die ausgezeichnete Teamarbeit bei Marzek Etiketten+Packaging. Unsere Expert*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen bringen bei jedem Projekt ihre Expertise und Fähigkeiten ein, um für unsere Kund*innen das bestmögliche Ergebnis zu erzielen«, ist sich Dr. Johannes Michael Wareka sicher und ergänzt: »Letztlich verdanken wir diese schönen Erfolge jedoch unseren Kund:innen. Aufgrund ihres Vertrauens in unsere Arbeit und unser Know-how ist es uns möglich, außergewöhnliche Etiketten-Lösungen zu entwickeln und zu realisieren, die dann auch von internationalen Juroren entsprechend gewürdigt werden.«

