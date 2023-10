Mag. Gerhard Poppe

Zunächst fungierte er vier Jahre im Aufsichtsrat als Stellvertreter, ehe er 2014 in den Vorstand als Vorsitzender der Walstead Leykam Gruppe wechselte. Im Jahr 2022 kehrte er in den Aufsichtsrat zurück und übernahm das Amt des Vorsitzenden.

Trotz des schwierigen Marktumfeldes hat sich Gerhard Poppe in all den Jahren mit großem Engagement für das Unternehmen sowie dessen Entwicklung und strategische Ausrichtung eingesetzt. Zuletzt bemühte er sich um die Expansion in den deutschen Druckmarkt, dem größten in Europa. Dies kündigt er noch im Interview an, das wir mit ihm und Stefan Gutheil, seinem Nachfolger als Vorstandsvorsitzenden, im Oktober letzten Jahres geführt haben. 2023 erfolgte dann die Übernahme der GD Gotha und Verpackung. Für die Graphische Revue war Gerhard Poppe ein interessanter Gesprächspartner, der mit der Redaktion einen offenen Austausch pflegte. Herr Poppe, Danke für Ihr Vertrauen!