Limego erster Beta-Kunde für die HP Indigo 120K

Zuvor hatte das Unternehmen die hohen Auflagen an Offsetdruckereien in der Region ausgelagert, doch durch die Installation der Indigo 120K Digital Press kann Limego nun alle Aktivitäten im eigenen Haus halten. Dirk Reinhardt, Vorstandsmitglied von Limego, sagte auf dem HP Stand während der drupa 2024: »Unser Betatest der HP Indigo 120K Digital Press hat die Art und Weise, wie wir unser Geschäft hier bei Limego betreiben, wirklich verändert. Dank der Geschwindigkeit und Produktivität, die diese neue und innovative Digitaldruckmaschine bietet, sind wir jetzt in der Lage, alles im eigenen Haus mit einer echten Offsetkonvertierung zu produzieren.«

Markus Weiss, General Manager HP Industrial Print EMEA, erklärte: »Das HP Indigo-Portfolio basiert auf mehr als einem Jahrzehnt praxiserprobter HP-Innovationen, ist produktiv und effizient und führt die digitale Transformation in der Druckindustrie an. Durch unsere Zusammenarbeit mit Limego war es eine Freude zu sehen, wie das Unternehmen mit der HP Indigo 120K Digital Press die Produktion skaliert und die Effizienz im gesamten Geschäftsbetrieb steigert.«

