Kapazitätserweiterung im Faltschachtelwerk Husum

Die Detailplanung zur Erweiterung der derzeitigen Faltschachtelkartonkapazität in Husum und die Bauarbeiten sind bereits seit einigen Monaten im Gange. Die Kartonmaschine wird um 54 Meter verlängert, was auch eine Erweiterung des Untergeschosses der Maschinenhalle erfordert. Håkan Jonsson, der Projektleiter, kommentiert: »Wir haben in Husum ein Gebäude im Gebäude gebaut, um die umfangreichen Abbrucharbeiten sicher durchführen und gleichzeitig die Produktion an der BM1 fortsetzen zu können.«