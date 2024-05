Invercote Touch sorgt für haptische Erlebnis

Invercote Touch ist ein ungestrichener Karton und für den zunehmenden Bedarf an nachhaltigen und optisch ansprechenden Verpackungsmaterialien ausgelegt und gewährleistet gleichzeitig herausragende Druckfähigkeit. Das jüngste Mitglied des Invercote-Portfolios, vereint ein natürliches und haptisches Erlebnis mit den hochwertigen Eigenschaften der übrigen Invercote-Produkte, wie Festigkeit, Steifigkeit, Rillfähigkeit und Nachhaltigkeit.

»Invercote Touch ist eine einzigartige Kombination aus ungestrichenem Karton, bei dem neben anderen Eigenschaften auch das Erscheinungsbild und die Haptik optimal kombiniert wurden«, meint Edvin Thurfjell, Produktmanager für Invercote Packaging and Graphics, Holmen Board and Paper. »Der Karton ermöglicht es Markenartiklern ein natürliches Look & Feel in den Vordergrund zu stellen.« Außerdem weist es hervorragenden Prägeeigenschaften auf und eröffnet so mehr Möglichkeiten für kreative Botschaften.

Invercote Touch eignet sich für Verpackungen und grafische Anwendungen aller Art und anfangs nur in einer 330 GSM-Version erhältlich.

www.iggesund.com