HP und Canva gehen Partnerschaft für Design und Druck ein

Die Zusammenarbeit zwischen HP und Canva soll sowohl den HP Print Service Providern (PSPs) als auch der Canva-Community zu Gute kommen und es jedem, der visuelle Inhalte auf der Canva-Plattform erstellt, ermöglichen, innerhalb eines vollständig integrierten Systems nahtlos zu gestalten und zu drucken. »Diese Partnerschaft wird einen enormen strategischen Wert liefern und das Kundenwachstum in beiden Unternehmen fördern«, sagt Cliff Obrecht, Mitbegründer und Chief Operating Officer von Canva.

Das 2013 gegründete Unternehmen hat über 185 Millionen monatliche Nutzer, darunter 95 Prozent der Fortune 500. Die Einführung von Canva Print im Jahr 2017 hat es den Nutzern ermöglicht, eine breite Palette von Produkten zu entwerfen und zu drucken – von Visitenkarten, Broschüren, Flyern, Aufklebern, Marketingmaterial mit Anpassungsoptionen und sogar Kleidung – und verzeichnete ein exponentielles Wachstum mit Millionen von Bestellungen pro Jahr.

Nahtloser Design- und Druckservice

Durch diese Zusammenarbeit erhält die Canva-Community erweiterten Zugang zu professionellen Druckerzeugnissen von HP PSPs auf der ganzen Welt. Canvas Ziel ist es, seinen Druckservice bis 2026 auf 150 Länder auszudehnen, kürzere Durchlaufzeiten zu ermöglichen und seinen CO2-Fußabdruck durch lokalisierte Aktivitäten deutlich zu reduzieren.

Die marktführende Automatisierungssoftware von HP, HP PrintOS Site Flow, wird Canva dabei helfen, seine Reichweite durch die Automatisierung von Produktions- und Versandprozessen für Druckdienstleister zu vergrößern. Diese End-to-End-Lösung rationalisiert Druckaufträge mit automatischer Planung und sorgt für Farbkonsistenz, Sicherheit, Barcode-Verfolgung und optimale Produktivität. Die Erweiterung der PrintOS Suite von HP um neue Funktionen stattet das Canva Print Operations Team mit leistungsstarken Tools aus, um einen globalen SKU-Katalog über HP-fähige PSPs zu identifizieren, zu verbinden und zu verwalten.

»Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit HP, um die Expansion von Canva Print zu beschleunigen. Die Innovationen von HP in den Bereichen Cloud-Software, Qualitätsmanagement und Digitaldruck standen im Mittelpunkt unserer Expansion von Canva Print«, so Jim Towle, Head of Print and Partnerships bei Canva. »Mit unseren Teams, die eng an neuen Produkten und zusätzlichen PSP-Standorten arbeiten, können wir unsere erstklassigen Druckfähigkeiten ausbauen und es für unsere globale Community einfacher denn je machen, ihre Designs zum Leben zu erwecken.«

»Die heutige Ankündigung ist ein Beweis für das Engagement von HP für Partnerschaften dieser Größenordnung. Wir sind unglaublich beeindruckt von der Leistungsfähigkeit von Canva Enterprise und freuen uns darauf, die Designproduktivität unseres Teams zu steigern, indem wir Engpässe beseitigen, die die Erstellung visueller Inhalte in großem Umfang behindern«, so Haim Levit, Senior Vice President und Division President von HP Industrial Print. »In Kombination mit den neuesten Innovationen in der HP Software sind wir in der Branche führend und ermöglichen es den Anwendern, nachhaltiger zu entwerfen und zu drucken.«

