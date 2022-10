HP PAGE WIDE XL PRO Druckerserie

Extrem kurze Bearbeitungszeiten

Reagieren Sie sehr schnell auf Kundenanfragen. Dank bahnbrechender Geschwindigkeiten von bis zu 700 m2 bzw. 1.000 B1-Plakaten pro Stunde und Tinten, die sofort nach der Ausgabe trocken sind, können Sie Jobs sehr schnell weiterverarbeiten oder ausliefern. Zudem sind Sie in der Lage, mit einem einzigen Drucker unterschiedlichste Formate zu verarbeiten.

Profitabilität bei jedem Job

HP PageWide XL Pro Drucker sind eine kostengünstige Investition, wenn es um die Plakatproduktion für den Einzelhandel geht. Wartungsfreundliche Technik und Druckköpfe, die Sie bequem selbst austauschen können, reduzieren den Aufwand. Das Setup ist in weniger als 5 Stunden erledigt.3 Via HP PrintOS steuern Sie Ihre Drucker vor Ort oder per Fernzugriff.

Mehr Vielfalt durch das Drucken auf Rollen, Einzelblättern oder Plattenmaterial

Profitieren Sie von einem System, das beim ein- und beidseitigen Bedrucken von Einzelblättern lückenlose Spitzenleistung bietet – mit der ersten automatischen HP Einzelblattzuführung für den Großformatdruck und einem vielseitigen, benutzerfreundlichen Stapler1. Verwenden Sie Papier, Karton und Plattenmaterial in einer Vielzahl von Formaten – von A2 bis B1, mit einer Stärke von bis zu 10 mm

Anwendungen:

• Plakatwerbung: liefern Sie schnelle Ergebnisse

• Infotafeln: bieten Sie neue kreative Applikationen durch den Einsatz von Karton und Plattenmaterial.

• Beidseitig bedruckte hängende Plakate: drucken Sie in Hohem Tempo.

• Plakate, bei denen die Vorder- und Rückseiten perfekt registerhaltig sind.

Smarter Drucken:

Wir möchten nicht nur sicherstellen, dass Sie jederzeit von exzellenter Druckqualität und hohen Druckgeschwindigkeiten profitieren, sondern Ihren Herausforderungen mit umfassenden Lösungen gerecht werden. Deshalb haben wir innovative Software für die HP PageWide XL Pro Drucker entwickelt, die auf einfache und intuitive Weise die Produktivität steigert, die Arbeit im Team vereinfacht und Ihre Abläufe optimiert.

ACP Techrent: wir stärken Ihre Innovationskraft!

ACP TechRent unterstützt Unternehmen, Behörden und Organisationen dabei, neue Ideen noch erfolgreicher umzusetzen sowie ihre Produkte und Prozesse zukunftsorientiert zu gestalten. Wir stärken die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden mit einem 360° IT-Portfolio aus einer Hand – mit Individuellen Lösungen, neuesten digitalen Services und frischen Ideen.

Es freut uns als exklusiver HP Partner Ihnen die neue PageWide XL Pro Serie vorstellen zu dürfen.

Die HP PageWide Pro Serie bietet Ihnen:

Hohe Druckgeschwindigkeit 7-12 A0/min.

40“ Druckbreite

Verarbeitung von Blattware, doppelseitiger Druck möglich

Plattendruck bis 10mm (Papier u. Schaumstoff)

Diverse Endfertigung, Onlinefalter, Stacker, Aufwickelvorrichtung….

Weitere Informationen: