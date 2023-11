Große Trauer um Franz Bittner

»Mit Franz Bittner verliert die Gewerkschaftsbewegung einen Kollegen, dessen Leben vom unermüdlichen Einsatz für Gerechtigkeit und eine solidarische Gesellschaft geprägt war. Neben seiner Tätigkeit als Vorsitzender der Druckergewerkschaft galt seine große Leidenschaft der Gesundheitspolitik, die er viele Jahre lang mitgeprägt hat. Unser ganzes Mitgefühl gilt in dieser Situation seiner Familie«, so die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, Barbara Teiber.

Michael Ritzinger, Vorsitzender des Wirtschaftsbereichs Druck, Kommunikation, Papierverarbeitung in der Gewerkschaft GPA, und der zuständige Wirtschaftsbereichssekretär Christian Schuster betonen: »Wir verlieren mit Franz Bittner einen Menschen, der sein Herz am rechten Fleck hatte, und der Konsequenz immer mit dem nötigen Maß an Kompromissbereitschaft verbunden hat. Das hat er vielfach in seiner beruflichen Laufbahn und in der Sozialpartnerschaft unter Beweis gestellt.« Franz Bittner hat auch die Weiterentwicklung der Graphischen Revue eingeleitet und war über all die Jahre ein wichtiger Impulsgeber für die Redaktion. Sein unermüdliches Engagement ist mit verantwortlich dafür, dass die Graphische Revue heute zu den führenden Fachzeitschriften im deutschsprachigen Raum gehört.

Der 1953 in Wien geborene Franz Bittner begann seine berufliche Laufbahn als Litograph und wurde 1993 zum Vorsitzenden der Gewerkschaft Druck-Journalismus-Papier gewählt. Von 1997 bis 2009 war Bittner Obmann der Wiener Gebietskrankenkasse. Nach seinem Ausscheiden aus der Sozialversicherung kümmerte sich Bittner zehn Jahre lang als Patientenombudsmann der Ärztekammer für Wien um die gesundheitlichen und sozialen Sorgen der Wienerinnen und Wiener. »Er hat hunderten Patientinnen und Patienten geholfen, weil ihm die Menschen an sich wichtig waren«, sagt Thomas Holzgruber, der Bittner erst im Frühjahr in dieser Funktion nachgefolgt ist. Als diesen engagierten Menschen, großen Gewerkschafter und in höchstem Maße sozialorientierten Gesundheitspolitiker werden wir Franz Bittner immer in Erinnerung behalten. Für sein Engagement für das Gemeinwohl wurde Franz Bittner 2010 dem »Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich« und 2019 mit dem »Golden Ehrenzeichen für die Verdienste um das Land Wien.« ausgezeichnet.