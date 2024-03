GP-Schilder setzt auf Latex-Technologie

»Unsere Kunden schätzen dieses Format sehr, da wir ihnen de facto frei Haus eine umfassende Produktdemo anbieten«, versichert der Geschäftsführer von Europapier Werbetechnik, Michael Hicker. Auch die Geschäftsführer von GP-Schilder, Gabi Hauser-Prommegger und Christian Hauser, bestätigen die Einzigartigkeit dieses Formates: »Der LKW fährt vor, wir müssen nur vor die Tür gehen und können die Lösungen sogar mit unserem Produktionsdaten und Medien austesten.« Beim letzten Besuch bei GP-Schilder im Herbst 2023 konnte vor allem die Latex-Technologie von HP überzeugen. Im Januar 2024 wurde bei GP-Schilder eine HP Latex 700W installiert.

Wie Gabi Hauser-Prommegger betonte, konnte die Latex-Technologie von HP durch ihr enorm breites Anwendungsspektrum überzeugen. Als regionaler Druckdienstleister mit Sitz im Salzburger Golling versucht man, möglichst viele Kundenanforderungen direkt abzudecken. Auf der HP Latex 700W werden unterschiedliche Folien, Papiere und Textilien für In- und Outdoor-Anwendungen bedruckt. Erleichtert wird dies dadurch, dass die Latex-Tinten keine Lösemittel enthalten, somit ist eine Geruchsbelästigung gerade im Innenbereich ausgeschlossen.

Darüber hinaus ist der Latex-Drucker mit einem Weiß-Kanal ausgestattet, wodurch die kreativen Gestaltungsmöglichkeiten erweitert werden, versichert die Geschäftsführerin und hebt in diesem Zusammenhang Anwendungen wie das Bedrucken von transparenten, dunklen oder Metallic-Folien hervor. Als qualitätsorientierter Dienstleister hat GP-Schilder in Verbindung mit der Installation des HP Latex 700W auch eine Color-Management-Software installiert. »Mit dem Tool können wir entsprechende Profile generieren, um so etwa Pantone-Farben exakt wiederzugeben. Mit der Farbverbindlichkeit können wir bei unseren Kunden zusätzlich punkten.«

