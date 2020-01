Generationswechsel beim Druckspezialisten Elanders

Von Digitalisierung bis E-Commerce: Viele Geschäftsbereiche verlagern sich zunehmend auf den Bildschirm. Kunden sind zunehmend digital anzutreffen, sie wünschen sich individuell zugeschnittene Shop-Systeme. „Wir stehen jetzt vor der vermutlich größten Herausforderung – nämlich der Frage, was in Zukunft überhaupt noch gedruckt wird“, sagt Sven Burkhard. Welcher Bereich im Printgeschäft wird dominieren und weiterhin wachsen? Wie wird sich das digitale Mindset entwickeln? Welche Bedeutung kommt mehr und mehr dem Onlinemarketing zu? Und welche Produktfelder wird es bald schon gar nicht mehr geben? Die Elanders GmbH mit Hauptsitz in Waiblingen bei Stuttgart hat jeher die Veränderungen in der Druckindustrie nicht nur angenommen, sondern konstruktiv mitgestaltet. Als Betrieb an der Spitze der Branche will das Unternehmen daher nicht nur die passenden Antworten finden, sondern auch eine ganze Reihe an ergänzenden Kundenvorteilen generieren. Burkhard: „Eine neue Generation an Kunden ist herangewachsen – daher ist es auch an der Zeit für einen Generationswechsel in der Elanders-Geschäftsführung.“

Sichtbare Erfolge erzielt

Der 34-jährige Burkhard bringt nicht nur Erfahrungen aus einer der größten europäischen Onlinedruckereien „Flyeralarm“ mit, sondern hat sich in den letzten drei Jahren auch als Geschäftsführer der Schmid Druck + Medien GmbH bewiesen und sichtbare Erfolge erzielt. In dem ursprünglich inhabergeführten Betrieb in Kaisheim (Bayern) hat er bereits einen gelungenen Generationswechsel und den digitalen Umbau durchgeführt. Bei der Elanders GmbH ist er für den kompletten kaufmännischen Bereich zuständig. Im Zuge der neuen Aufgaben hat er auch die weltweite Verantwortung im Amt als Vorstand der Elanders Print & Packaging innerhalb der Elanders Gruppe übernommen. „Ich möchte die Menschen im Unternehmen dazu bewegen, selbst zu denken und zu entscheiden – im Sinne der Firmenphilosophie, der wirtschaftlichen Ziele und der Zukunftsausrichtung“, sagt der neue Geschäftsführer.

Digitale Lösungen und smarte IT-Leistungen

Auch der 31-jährige Christopher Sommer will im neuen Duo strategische Weichen stellen. Er verantwortet als Geschäftsführer den Bereich Technik und sieht spannende Themen für die nächsten Jahre: „Wir wollen nicht nur in schweres Eisen und in Maschinen, sondern auch in digitale Lösungen und smarte IT-Leistungen investieren.“ Die Elanders GmbH wird dabei weiterhin Druckspezialist bleiben sich zukünftig jedoch breiter aufstellen, zusätzliche Branchen bedienen und sich auf neue Märkte fokussieren. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, auch zukünftig die Schlagzahl in der Druckbranche vorzugeben und als Vorreiter im Print-Business zu fungieren.

Verjüngungskur und neue Führungskultur

Über die Verjüngungskur freut sich auch Peter Sommer. „Ich bin fit genug und könnte noch weiter machen, doch der richtige Zeitpunkt hat etwas mit Intuition und Bauchgefühl zu tun“, erklärt der ehemalige Geschäftsführer. Ihm sei es wichtig gewesen, sich rechtzeitig über die Generationsübergabe Gedanken zu machen, alles in die Wege zu leiten und vorzubereiten. „Von den Mitarbeitern wurde dieser Generationswechsel sehr positiv aufgenommen. Viele fragten sich ja schon: Was kommt, wenn der Sommer geht? Jetzt sehen alle, dass der Betrieb in vertrauensvollen Händen liegt.“