Fujifilm: Technologie- und Integrationspartner

Mit mehr als 9000 Mitarbeitenden in 30 Ländern und einem Jahresumsatz von über 1,5 Mrd. € ist die Paragon-Group ein globaler Player u.a. in den Bereichen Directmail, Transaktionsdruck, Geschäfts-Outsourcing und Verpackung. Innerhalb der Region DACH und CEE beschäftigt Paragon Deutschland mehr als 1200 Mitarbeitende an acht Standorten in Deutschland, Tschechien und Polen.