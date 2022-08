Fuchs Werbetechnik installierte HP Latex R2000 Plus

Das »Plus«-Modell ermöglicht es, mit weißer Tinte zu drucken, darüber hinaus verfügt es über verschiedene Nachhaltigkeitszertifizierungen wie das UL EcoLogo. Durch das neue Modell baut das Unternehmen sein Anwendungsportfolio weiter aus. »Mit der HP Latex R2000 setzen wir echte Akzente«, so David Fuchs, Geschäftsführer der Fuchs Werbetechnik GmbH. »So können wir dank der umweltfreundlichen wasserbasierten HP Latex Tinte jetzt auch Anwendungen in Bereichen wie dem Gesundheitswesen oder der Fitnessbranche realisieren, in denen die physische Interaktion mit Materialien eine wichtige Rolle spielt. Auch bei der Fahrzeugverklebung bietet uns die weiße Tinte nun noch mehr Optionen. Dazu öffnet uns die Flexibilität von Latex Türen im Thermoforming-Bereich – und zwar ohne, dass wir bei der Qualität Kompromisse eingehen müssen.«

www.fuchs-werbetechnik.com/