Die Messe findet vom 10. bis 12. Mai 2024 im Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste Wien (Semperdepot) in der Lehargasse 6-8 in Wien statt. Ob persönlich oder online, die Besucher erwartet eine lebendige Atmosphäre voller Kreativität und Leidenschaft für das unabhängige Publizieren. Unter den Ausstellern der Fanzineist Vienna Art Book & Zine Fair befinden sich einige bekannte Namen wie Libro Arte (JP), Die Angewandte – Department of Drawing & Printmaking (AT), Kaunas Photography Gallery / Vilnius Art Academy (LT), Mangal Media (TR), Animal Bro (AT), Vienna Zines (AT), 51 Personae (CN), BL8D [‚blu: d] (EE), Ivy Zheyu Chen / UPON (USA), ist publishing (UA), Never Brush My Teeth (GR), Prostor (HR) und sululu (TW) werdenebenfalls ihre Werke auf der Messe präsentieren.

Mit 128 physischen Ausstellern und 26 Online-Ausstellern aus mehr als 30 Ländern ist die Fanzineist Vienna Art Book & Zine Fair eine großartige Gelegenheit für alle, die sich für unabhängiges Publizieren interessieren, neue Werke zu entdecken, Gleichgesinnte zu treffen und sich über die neuesten Trends und Entwicklungen in diesemBereich zu informieren. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot an Publikationen, darunter Zines, Künstlerbücher, Comics, Graphic Novels und vieles mehr.

Zusätzlich zu den Ausstellern bietet die Fanzineist Vienna Art Book & Zine Fair auch eine Reihe von Veranstaltungen, darunter Online-Ausstellungen, Vorträge, Konzerte und Workshops. Diese Veranstaltungen bieten den Besuchern die Möglichkeit, mit den Ausstellern in Kontakt zu treten und mehr über die ausgestellten Werke zu erfahren. Bei so vielAngebot ist die Fanzineist Vienna Art Book & Zine Fair ein Ereignis, das jeder, der sich für unabhängiges Publizieren, Kunst und Kultur interessiert, nicht verpassen sollte. Außerdem wird die Messe eine internationale Kunstbuch- undZine-Ausstellung in virtuellen und physischen Formaten zeigen.

Das Programm besteht aus einem Workshop von Katya Craftsova – »ZUHAUSE«, Deniz Beser – »In Zines We Trust – Zine Workshop«, Javier Lozano – »IT’S EASY IF YOU TRY – A collective experience of comic making«, »Writing Workshop« – Editions by Kunsthalle Below + AG Minimales Reisen → Parallele Protokolle: partizipative Forschung + Archivierung des Alltäglichen, Vorträge von Hüseyin Serbes – »Post-Photocopy: Rethinking the Fanzine in the Age of Digital Production«, Letícia Vendrame – ‚Performance Art in Brazil‘, Piera Isabella Bernamonti –Buchpräsentation, Efe Levent – ‚Buchpräsentation // Turtle Trainer‘, Laura Nußbaumer – ‚Blackout Poetry Reading‘,Bernd Remsing – Poesie und Lesung, Auftritt von Narzsissy / Paul*A Helfritzsch als Drag Queen.

Während der Messe erwartet die Besucher ein vielfältiges DJ- und Musikprogramm, u.a. mit Ueberparadis, Ali RizaFirat (Ohne Milch), YaNoMi, Evi Pribyl, [previously on:] Generation of Scum, RatPack: dj juhuli vs. dj ratriot, DJ Edo & Leo, Winamp Power, Quatsch mit SoSa, DIONYSOS WIZDOM THEATER, LA WASHA, Bipolar Penguins, Enesi M. und Turbodeli.

In Videopräsentationen und Vorführungen werden internationale unabhängige Verleger und Zinester vorgestellt. Dieses Jahr können die BesucherInnen das Queer Quarter erkunden, einen speziell für LGBTQIA+ BesucherInnen eingerichteten Raum, in dem sie m ühelos queere Kunstbücher und Zines auf der Fanzineist Vienna entdeckenkönnen. Queer Quarter wird in Zusammenarbeit mit Gay45.eu organisiert.

Die Fanzineist Vienna Art Book & Zine Fair ist eine physische und eine Online-Veranstaltung und für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Messe wird auch über verschiedene Plattformen wie Fanzineist.com, Youtube und Instagramstattfinden. Der vollständige Zeitplan und Details sind auf fanzineist.com zu finden.

Der Eintritt zur Fanzineist Vienna ist kostenlos