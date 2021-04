Ein Color Matching Tool von Arjowiggins

Dieses besondere Tool unterstreicht die Komplementarität der Farben und Oberflächen dieser beiden Sortimente sowie die Expertise von Arjowiggins in der Farbgestaltung und -entwicklung. Die neue Box soll die Kreativität beflügeln. Als Distributor von Arjowiggins Kreativpapieren präsentiert Antalis das neue Color Matching Tool für Keaykolour und Curious Metallics. Dieses Color Matching Tool unterstreicht die Komplementarität der Farben und Oberflächen dieser beiden Sortimente sowie die Expertise von Arjowiggins in der Farbgestaltung und -entwicklung. Die neue Box soll die Kreativität beflügeln.

Die natürliche Haptik von Keaykolour und seine Palette von 48 trendigen Farbtönen harmonieren perfekt mit dem subtilen, schimmernden Glanz der 30 modernen Farbtöne von Curious Metallics. In diesem Tool werden 20 Paare von Keaykolour-Metallics-Farben ins Rampenlicht gestellt. Zehn dieser Paare wurden jeweils mit identischen grafischen Designs in kreativen Drucktechniken bedruckt, was die Qualität und Vielseitigkeit der Papiere hervorheben soll.