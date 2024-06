druck.at erhält Österreichisches Umweltzeichen

Bereits im März 2024 wurde druck.at mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert, dieses sowie das EU Ecolabel wurde nun feierlich in Empfang genommen. Diese doppelte Auszeichnung bekräftigt das Bestreben des Unternehmens, nachhaltige und umweltfreundliche Produktionsprozesse sowie Services zu etablieren und kontinuierlich zu verbessern. Das Gütesiegel wird nach strengen Umweltkriterien und unabhängiger Prüfung vergeben und bietet Verbraucher*innen eine verlässliche Orientierungshilfe beim umweltbewussten Einkauf. Das EU Ecolabel ergänzt diese Auszeichnung durch zusätzliche Anforderungen im Bereich der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit.

Feierliche Übergabe

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie überreichte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler am 10. Juni die begehrten Gütesiegel an insgesamt 38 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Ministerin Gewessler betonte: »Die Betriebe zeigen, dass klimafreundliches Wirtschaften möglich ist. Sei es durch umweltfreundliche Produkte, Dienstleistungen oder Bildungsangebote. Sie stärken so auch die regionale Wirtschaft und tragen zum Klimaschutz bei.«

Übernommen haben die Gütesiegel Gerhard Patek, Geschäftsführer, Stefan Just, Head of Outbound & CRM und Eva Perthen, Head of Marketing bei druck.at. Gerhard Patek freut sich: »Wir sind stolz darauf, das Österreichische Umweltzeichen und das EU Ecolabel erhalten zu haben. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Diese Auszeichnungen sind eine Anerkennung unserer Bemühungen und motivieren uns, weiterhin innovative Wege zu finden, um einen positiven Beitrag zur Umwelt zu leisten.«