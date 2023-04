Digitaldruck für aseptische Kartonverpackungen

Für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie haben sich in den vergangenen Jahren die Marktanforderungen radikal verändert. Für manche Hersteller sind in verschiedenen Produktkategorien Flexibilität und schnelle Reaktionszeiten entscheidend, um mit ihren Produkten erfolgreich zu sein. Dies schließt auch Anforderungen an Verpackungsdesigns ein, deren Lebenszyklen immer kürzer werden. Aufgrund kleinerer Losgrößen und häufig wechselnder Promotionen wird der Bedarf an Flexibilität immer größer. Hierzu führen auch Faktoren wie Markteinführungen neuer Produkte, Portfolioerweiterungen und kreative Marketingkampagnen – alles mit dem Ziel, immer einen Schritt voraus zu sein. SIG hat daher in eine neue Digitaldrucktechnologie investiert, um den bestehenden Tiefdruck perfekt zu ergänzen. Die Investition umfasst eine RotaJET 168 Digitaldruckmaschine von Koenig & Bauer. Die kommerzielle Produktion auf der industriellen Digitaldruckmaschine im SIG-Produktionswerk Linnich (Deutschland) ist für die zweite Hälfte 2023 geplant.

Holger Schmidt, Head of Product Management Technology bei SIG: »Unser Ziel ist es, unseren Kunden stets die für sie besten Möglichkeiten und den Zugang zu den neuesten Technologien zu bieten, damit sie heute und in Zukunft alle Möglichkeiten haben – abgestimmt auf ihre Bedürfnisse. Die Produktion in kleinen Stückzahlen ermöglicht es unseren Kunden, bei Designänderungen kreativ zu sein und Produktideen mit geringerem Risiko auf dem Markt zu testen. Schnelligkeit, Flexibilität und präzises Produktdesign sind entscheidende Faktoren für den Erfolg, und genau das bieten wir mit unseren Lösungen im Bereich Digitaldruck.«

Der Digitaldruck eignet sich aus der Sicht von SIG ideal für Artikel in geringen Bestellmengen und bietet Kunden aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie die Möglichkeit, dynamische Designänderungen schnell und einfach umzusetzen. Auf diese Weise können herausragende Designs gewährleistet werden, die in den Verkaufsregalen auffallen. Gleichermaßen lässt sich sicherstellen, dass Marken saisonal angepasst und der Produkterfolg durch regelmäßig wechselnde Promotions maximiert werden kann.

Christoph Müller, CEO Segment Digital & Webfed und Mitglied des Vorstands der Koenig & Bauer AG: »Genau wie SIG haben wir immer auch die Anforderungen von morgen im Blick, um die Zukunft gemeinsam mit unseren Kunden zu gestalten. Es ist spannend zu sehen, wie SIG Digital Printing für aseptische Kartonpackungen erschließt und wie diese neue Technologie eine wertvolle Ergänzung im Druckportfolio darstellt. Bei SIG wird Digitaldruck die Designbearbeitung vereinfachen sowie die Möglichkeit bieten, den Design-to-Print-Prozess zu beschleunigen.«

