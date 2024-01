Die digitale Verpackungsschmiede

Aus Sicht des Geschäftsführers Reinhard Bolterauer liegen die Vorteile eines digital gestützten Produktionsprozesses ganz klar auf der Hand. »Der Trend zu immer kleineren Auflagen und zu einer kurzfristigen Umsetzung von Designvarianten ist bei Displays und Verpackungen ungebrochen. Mit unserer durchgängig digitalen Produktionstechnik können wir die Anforderungen in optimaler Art und Weise abdecken. Kleine bis mittlere Losgrößen können wir effizient und wirtschaftlich produzieren und gleichzeitig die Sortenvielfalt erhöhen.« Eine Vorreiterrolle am österreichischen Markt hat das Unternehmen unter anderem mit der Installation der Lasercut-Technologie von Highcon zum Schneiden und Gravieren von Voll- und Wellpappe übernommen.

Kurzfristige Lieferzeiten – die Regel und nicht die Ausnahme

Zu den Kunden gehören Unternehmen aus der Getränke- und Lebensmittelbranche genauso wie Vertreter von Handel und Industrie, welche die Professionalität und die kurzfristige Lieferfähigkeit von Bauernfeind zu schätzen wissen. »Muster und Kleinstauflagen können wir nach Datenfreigabe innerhalb nur eines Tages umsetzen und ausliefern«, versichert Reinhard Bolterauer und fügt hinzu, dass dies heute schon fast die Regel sei. Selbst mittlere Auflagen – beispielsweise 1 500 Displays oder 10 000 Faltschachteln – könne man aufgrund des hohen Digitalisierungs- und Automatisierungsgrades innerhalb von zehn Werktagen auf Schiene bringen. Da im Rahmen der digitalen Produktion weder Druckplatten noch Klischees oder Stanzformen benötigt werden, entfallen die Fixkosten.

Aufgrund der rasanten technischen Entwicklung hat das Unternehmen in den letzten Jahren kontinuierlich in innovative Lösungen investiert. Zuletzt wurde eine Jeti Tauro H3300 UHS LED von Agfa in Grünburg in Betrieb genommen. Sie deckt eine Druckbreite von bis zu 3 300 mm ab und löste zwei bestehende Systeme ab. Die UV LED-Tinten lassen selbst Text in 4 Punkt sowohl positiv als auch negativ gut lesbar erscheinen. Die Bilder verfügen über eine hohe Detailzeichnung und einen ebensolchen Farbumfang. Durch den geringeren Energieverbrauch in Verbindung mit der LED-Härtung sei der Jeti Tauro H3300 UHS LED auch in punkto Nachhaltigkeit gut aufgestellt, versichert der Geschäftsführer.

Absolute Hingucker

Agfa LED-Tinten sind geruchsneutral und eigenen sich daher auch für Anwendungen im Innenbereich. Darüber hinaus verfügen die LED-Tinten über eine hohe Kratzfestigkeit und Beständigkeit gegenüber UV-Licht und anderen Witterungseinflüssen. Begeistert waren die Besucher vom brillanten Druckergebnis in Seidenmatt und -glanz sowie von den Effekten, die dank partieller Spot-Lackierung für erhöhte Aufmerksamkeit und einen edlen Look sorgten. »Abperlende Wassertropfen auf einer kühlen Getränkeflasche – das sind schon absolute Hingucker am Point-of-Sale«, bekräftigt der Geschäftsführer.

Weiß macht den Unterschied

Mit dem Jeti Tauro H3300 UHS LED hat man sich auch die Möglichkeit des Weißdruckes ins Haus geholt, wodurch sich die Gestaltungsmöglichkeiten von Verpackungen potenziert haben. Gerade auf farbigem Karton oder auf brauner Wellpappe lassen sich im Unterdruck mit Weiß bzw. im Überdruck mit den Prozessfarben CMYK Design-Grenzen in alle Richtungen hin ausloten.

»Eine so brillante Qualität im Direktdruck auf Wellpappe im Zusammenspiel mit Weiß passt in jede Nachhaltigkeitsstrategie.« Das habe sich auch schon kurzfristig in den Umsatzzahlen niedergeschlagen, versichert Reinhard Bolterauer. »Unsere Kunden haben auf diese Gestaltungsmöglichkeiten regelrecht gewartet. Was uns einen Umsatzzuwachs von 10 % beschert hat.« Weitere Wachstumsmöglichkeiten sieht man bei Bauernfeind ganz klar in der Substituierung von Kunststoff. Die Wellpappe sei ein wahrer Alleskönner mit enormem Potenzial. Das haben auch Besucher beim Open House wahrgenommen. Sie waren von der innovativen Technik und den live produzierten Displays, Aufstellern sowie den Verpackungen aus Karton und Wellpappe schwer beeindruckt.

