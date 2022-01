Neues Führungsduo bei der Dataform

Stefan Achter leitet das Vertriebs- und Innendienst-Team der Dataform und darüber hinaus ist er für das Marketing und die Produktentwicklung zuständig. Patrick André zeichnet neben dem Selfpublishing-Verlag, myMorawa, für die gesamte Produktion, Technik, die IT und das Qualitätsmanagement verantwortlich.

Der bisherige Geschäftsführer Peter Pawlowitsch hat mit 31. 12. 2021 seine Funktion in der Geschäftsleitung zurückgelegt und ist jetzt als Gesellschaftervertreter für die gesamte Dataform-Gruppe tätig. Die neue verjüngte Geschäftsleitung wird die bestehende Produktpalette ausbauen, den österreichischen Markt noch aktiver bearbeiten und die Digitalisierung vorantreiben. Auch an einer Diversifikation in neue Geschäftsfelder wird intensiv gearbeitet.