CPI baut digitalen Farbschnitt aus

Der Buchkantendrucker ermöglicht es, filigrane Muster und Motive mit hoher Detailtreue auf Buchkanten zu drucken. Dadurch können gestalterisch zahlreiche neue Ideen umgesetzt werden, die sich positiv auf den Verkauf auswirken. Chris Malley, CEO der Gruppe: »Der neue Buchkantendrucker wird an einem weiteren Standort installiert und ist ab Januar 2024 voll einsatzfähig. So profitieren unsere Kunden nicht nur von zusätzlichen Kapazitäten und mehr Flexibilität. Vielmehr können wir ihnen ein deutlich höheres Maß an Planungs- und Produktionssicherheit über alle Standorte bieten.«

Die CPI Gruppe ist einer der wenigen Druckdienstleister, die Buchveredelungen mittels digitalem Farbschnitt inhouse in großen Auflagenhöhen anbietet. Als einer der Vorreiter bietet das Unternehmen den Service mittlerweile an mehreren Standorten an.

www.cpi-print.de