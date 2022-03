ColorLogic feiert ihr 20-jähriges Bestehen

Die ColorLogic GmbH feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Am 12. März 2002 gründete Barbara Braun-Metz das Unternehmen in einem ausgebauten Keller ihres Hauses. Langjährige Erfahrungen in der Produktentwicklung, im Farbmanagement, im Druck und in der Druckvorstufe, gepaart mit Ideen zur Optimierung der Farbwiedergabe, waren die Grundlagen für die Gründung des Unternehmens.