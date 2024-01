CCA-Jahrbuch – kreative Exzellenz in nostalgischem Telefonbuch-Design

Was 1881 als Marketing-Gag begann, entwickelte sich Jahre später zum Nachschlagewerk Nummer eins in Österreich: die Rede ist vom berühmten gelben Verzeichnis für Telefonnummern, dem Telefonbuch. Genau 142 Jahre nach seinem ersten Erscheinen erfährt die Idee des kiloschweren Wälzers ein kreatives Revival. Standen damals Telefonnummern im Mittelpunkt, die Menschen verbanden und im gelben Papierkoloss gesammelt waren, so sind es heute im neuen CCA-Jahrbuch die kreativsten Kampagnen des Landes. Seit 1972 werden im CCA-Jahrbuch die Preisträger der CCA-Venus-Awards vom Creativ Club Austria verewigt, was es zum führenden Nachschlagewerk der österreichischen Kreativwirtschaft macht. Jedes Jahr wird das Jahrbuch von jenem Creativ-Club-Austria-Mitglied konzipiert, das die jährliche CCA-Kampagne verantwortet. Die diesjährige Kampagne stellte die Kreativagentur Buero Butter unter das Motto »Verbindung«.

»Der Creativ Club Austria ist die Plattform, die uns Kreativschaffende in Österreich zusammenbringt. Das haben wir inhaltlich und visuell in der diesjährigen Kampagne und dem Buch in den Mittelpunkt gestellt«, erklärt Max Schnürer, Geschäftsführer Buero Butter. »Das 45. CCA-Jahrbuch ist das Buch mit all den ausgezeichneten Arbeiten, die Österreichs Kreative im Jahr 2022/23 hervorgebracht haben: Einzigartige Ideen und erstklassige Umsetzungen, die Menschen bewegen. Im Namen des Creativ Club Austria dürfen wir all jenen herzlich gratulieren, die es geschafft haben, mit ihrer Arbeit und mit ihrem Namen in diesem Annual verewigt zu werden«, betont Creativ-Club-Austria-Präsident Andreas Spielvogel (DDB Wien).

Das gebundene Sammelwerk präsentiert 390 ausgezeichnete Arbeiten, davon erhielten 187 eine CCA-Venus, 203 haben sich ihren Jahrbuch-Platz durch ihre Shortlistplatzierung gesichert. Das Creativ-Club-Austria-Jahrbuch ist in seiner 45. Auflage ab sofort beim Creativ Club Austria oder über den Falter Verlag um 39,90 Euro (zzgl. Versand) erhältlich. Den analogen Zeitzeugen gibt es auch in digitaler Form auf der Website des Creativ Club Austria als kostenloses Nachschlagewerk für kreative Bestleistungen aus Österreich.

Jahrbuch – Credits:

Gesamtleitung: Reinhard Schwarzinger (Creativ Club Austria)

Konzept und Gestaltung: Buero Butter

Max Schnürer, Rubina Hellmich, Nina Mühlbauer, Fanny Seiwald, Theresa Baumgartner

Telefonbuchidee: Stefan Leberer

Satz, Reinzeichnung, Druckvorstufe und Index: Christian Androsch (Glanzlicht)

Druck: Print Alliance