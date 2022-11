Antalis übernimmt Markenrechte von Arjowiggins

Zusammen mit der Eigenmarke Olin unterstreicht die Akquisition der Marke von Arjowiggins das Engagement von Antalis, auch in Zukunft ein attraktives Sortiment an Premium-Feinstpapieren in den Bereichen Text & Cover, Geschäftspapiere, strukturierte und farbige Papier- und Kartonqualitäten, Etiketten und Umschläge für Druckereien, Markenartikler und Werbeagenturen anzubieten.

»Wir sind begeistert, dass wir die Jahrhunderte alte Feinstpapier-Geschichte von Arjowiggins fortführen können«, erklärt Xavier Jouvet, Director Papers Antalis Group. »Wir arbeiten bereits an der Wiedereinführung dieser Marken mit der Unterstützung von Lieferanten, um dem Markt ein erneuertes Sortiment mit Fokus auf Qualität und Service zu bieten. Darüber hinaus haben wir den verbleibenden Lagerbestand von Arjowiggins übernommen. Somit ist es uns möglich, bis zur Umstellung auf die neuen Lieferanten im ersten Quartal 2023, Kundenaufträge und -anfragen auch weiterhin zu erfüllen. In Ländern, in denen Antalis oder andere Vertriebsgesellschaften der KPP-Gruppe nicht direkt vertreten sind, planen wir, diese Marken weiterhin über ein Netzwerk von Vertriebspartnern zu verkaufen.«

