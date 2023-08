Antalis Creative Power – die Antalis Premium-Papierbrands

Antalis hat damit das gesamtes kreative Portfolio neu entwickelt und die bekannten Marken in Zusammenarbeit mit der Agentur Design & Practice rebrandet. Sie finden nun alle unter dem Dach Antalis Creative Power ein neues zu Hause. In Österreich sind die überarbeiteten Sortimente von Olin Design, Pop’Set – jetzt unter Olin Colours erhältlich, sowie Conqueror. In Kürze folgen die Curious Collection, Keaykolour und Rives.

Antalis_Conqueror_Keyvisual_Landscape_logo OLIN_Overall_Banner_withoutlogo1 OLIN-Design_Keyvisual_Landscape_logo_HP Olin_Design_Launch_HP Die Olin Design-Kollektion biete weiterhin eine breite Palette von Oberflächen und Farbtönen an, die sowohl für den Offset- als auch den Digitaldruck geeignet sind. Mit der Integration des Pop’Set-Sortiments unter dem Namen Olin Colours wird das Angebot um farbige Artikel erweitert und wird – wie bisher – eine große Auswahl an Umschlägen enthalten. Mit Pastellfarben, verschiedenen Grautönen und einigen hochpigmentierten lebendigen Farben, darunter schwarz bis zu einem Flächengewicht von 700g finden man unter den 26 Farbtönen der Papier- und Kartonprodukte von Olin Colours sicher eine passende Farbe für jedes Projekt. Olin wird damit zukünftig als »All in one«-Kollektion auftreten. Von hochwertigen, ungestrichenen Designpapieren in weißen sowie farbigen Tönen über Bristol-Karton (Olin Millesime) für die Unternehmenskommunikation und Olin Bulk für das Verlagswesen bis hin zu nachhaltigen Varianten bietet das neue Olin Sortiment vielfältige kreative Möglichkeiten.

Auch das Conqueror Sortiment ist in seiner gewohnten Qualität wieder erhältlich. Seit 1888 setzt Conqueror den Standard für hochwertige Unternehmenskommunikation. Um das Erbe und die Qualität der Marke zu bewahren, hat Antalis einen Produktionsleiter von Arjowiggins gewonnen,

Für Muster und weitere Information über Antalis Creative Power, kontaktieren Sie bitte das Team unter marketingAT@antalis.com

www.antalis.com