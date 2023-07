Werbeagentur die3 beim German Brand Award ausgezeichnet

Dreifache Ehre für die3: Die Dornbirner Werbeagentur wurde beim German Brand Award 2023 für exzellente Markenbildung ausgezeichnet. Das German Brand Institute kürte die Projekte für RENOWATE und die Euram Bank in den beiden Disziplinen »Excellent Brands« und »Excellence in Brand Strategy and Creation« zu den 65 Gewinnern unter den rund 1.300 internationalen Einreichungen. »Erfolgreiche Marken machen den Unterschied und wir sind stolz, unseren Beitrag zum erfolgreichen Auftritt unserer Kunden zu leisten. Der German Brand Award ist eine schöne Bestätigung für unser Tun«, freut sich die3-Geschäftsführer Alex Welzenbach.

Das Projekt „In fine videtur, cuius toni.” der Werbeagentur die3 wurde beim German Brand Award in der Kategorie »Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication – Print« ausgezeichnet.

Der neu entwickelte Markenauftritt von RENOWATE, einem Joint Venture von Rhomberg Bau und LEG Immobilien aus Düsseldorf, wurde mit dem Spitzenpreis »Gold« in der Kategorie »Excellent Brands – Real Estate & Property« sowie einer Special Mention in der Kategorie »Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Strategy – B2B« prämiert. Einen weiteren renommierten Markenpreis gab es für den bereits beim German Design Award 2023 ausgezeichneten Geschäftsbericht 2021 der Euram Bank in der Kategorie »Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication – Print«.

Die Werbeagentur die3 erhielt für die neu entwickelte Markenwelt von RENOWATE beim German Brand Award »Gold« in der Kategorie »Excellent Brands – Real Estate & Property« sowie eine Special Mention in der Kategorie »Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Strategy – B2B«.

Mutige und nachhaltige Sanierungen

RENOWATE steht für ein innovatives All-in-one-Sanierungskonzept mit vorgefertigten Modulen und bietet nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen für die Bau- und Immobilienbranche. Das 2022 gegründete Joint Venture der österreichischen Baufirma Rhomberg Bau und des deutschen Wohnungsunternehmens LEG Immobilien ermöglicht finanziell attraktive Sanierungen von Wohngebäuden und leistet so einen Beitrag für eine ressourcenschonende Energiezukunft.

