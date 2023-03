Wegweiser für Flexible und Gedruckte Elektronik

»Seit der letzten Ausgabe der Roadmap hat sich viel getan, die gedruckte, flexibler und hybride Elektronik hat Einzug in eine Vielzahl von Produkten und Märkten gehalten«, freut sich Stan Farnsworth, OE-A Vorsitzender und Chief Marketing Officer bei PulseForge, USA. Die 9. Ausgabe der Roadmap, herausgegeben von der OE-A (Organic and Printed Electronics Association), einer internationalen Arbeitsgemeinschaft im VDMA, ist auf der LOPEC 2023 vorgestellt worden. Sie dokumentiert den Status und gibt einen Ausblick auf die Zukunft der Branche.

Trends auf den wichtigsten Märkten

Das Whitepaper »OE-A Roadmap for Flexible, Organic and Printed Electronics« bietet einen genauen Einblick in die zunehmende Marktreife der Branche. Mehr als 100 Experten der OE-A haben neben den neuesten Entwicklungen auch detaillierte kurz-, mittel- und langfristige Vorhersagen für die verschiedenen Absatzmärkte gegeben.

Im Automobilsektor wird die Technologie bereits vermehrt für Rücklichter genutzt. Nun haben OLEDs auch den Fahrzeuginnenraum erreicht und werden dort auch in dreidimensionalen Displays und Beleuchtungskonzepten zum Einsatz kommen. Darüber hinaus sind Sensoren insbesondere in Touch-Oberflächen immer wichtiger für den Innenraum. In der Unterhaltungselektronik gewinnt die gedruckte Elektronik im Bereich Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) an Bedeutung, auch hier werden mechanische Schalter und Tasten zunehmend durch Berührungssensoren ersetzt. Außerdem erfreuen sich Smartphones mit faltbaren Displays stark wachsender Beliebtheit.

Covid-19 hat zu neuen Anwendungen in der Gesundheitsbranche und bei Verpackungen geführt. Intelligente Pflaster zur Überwachung von Vitalfunktionen, wie Herzschlag und Atmung, oder Smart Labels in der Logistik, die Temperatur und Erschütterungen bei empfindlichen Gütern überwachen, sind wichtiger denn je. Ein weiterer zentraler Wachstumstreiber ist das Internet der Dinge (IoT). Dank gedruckter Elektronik, die sich nahtlos in beliebige Dinge und Oberflächen integrieren lässt, sind der Vernetzung keine Grenzen mehr gesetzt. Hybride Technologien, zum Beispiel für RFID- und NFC- Label sowie Smart Tags, die jetzt auch integriertes GPS enthalten können, begünstigen diese Entwicklung. Im Gebäudesektor spielt Nachhaltigkeit eine wachsende Rolle. Organische und großflächige, gedruckte Photovoltaik wird vermehrt auf Dächern und an Fassaden eingesetzt. Für Smarte Sensoren zur Sicherheit, Überwachung und Steuerung von Gebäuden diese Technologie ebenfalls eingesetzt.

Gedruckte Elektronik treibt Nachhaltigkeit

»Unsere Technologie hat viel zu bieten, wenn es um nachhaltige Produktionsprozesse und Materialien geht. Das Drucken ist ein additiver Prozess und energiesparend, wir brauchen weniger Material und damit fällt auch weniger Abfall an. Die innovativen Herstellungs-verfahren in Kombination mit recycelten oder umweltfreundlichen Materialien, zahlen auf die Kreislauffähigkeit der Produkte ein«, erklärt Stan Farnsworth.

Was ist im Anmarsch?

Der Trend geht zu dehnbaren Materialien, die sich für Anwendungen in der Medizin, im Sport und für Kleidung bestens eignen. Im Mobilitätssektor tun sich durch Elektroautos und autonomes Fahren neue Chancen für gedruckte Sensoren, integrierte Steuerungs- und Schnittstellensysteme und Weiterentwicklungen für die Batterietechnologie auf. »Die Produktentwicklung muss die flexible und gedruckte Elektronik von Anfang an mitdenken. Denn gedruckte und hybride Elektronik kann Produkte nicht nur stufenweise verbessern, sondern verfügt über noch viel mehr Potential. Dazu kooperiert unsere Industrie bereits heute eng mit den Anwendern«, erklärt Stan Farnsworth.

Die neue Zusammenfassung der OE-A Roadmap soll in Kürze auf der OE-A Website verfügbar sein.