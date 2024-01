Simsa übernimmt Geschäftsbereich Materialverbunde von Polehnia

Der Ankauf der Produktionsanlagen durch die Simsa GmbH ergänzt perfekt das, bereits seit Jahrzehnten bestehende, Angebot im Bereich Materialverbunde: In der Folienkaschierung werden Papier und Karton mit Folien aus Kunststoffen wie OPP, Acetat und PET zusammengeführt. In Bereich Druck auf Kunststoffe werden Weichfolien, Hartfolien und Platten zusammenlaminiert. »Das Volumen an simplen Standard-Drucksorten ist seit Jahren kontinuierlich rückläufig. Dafür erleben wir zunehmend komplexe und beratungsintensive Projekte mit Tüfteleien und Spezialitäten, die Druckereien vor Herausforderungen stellen. Hier sind wir für Akzidenzdrucker der ideale Partner: Ideenbringung, Musterservice, Andrucke auf technische Umsetzbarkeit und die österreichweit breiteste Produktpalette an Veredelungen und Spezialdruckverfahren. Und das alles jetzt zusätzlich mit Materialverbunden«, so Florian Simsa, Geschäftsführer der Simsa GmbH.

Für Druckereien eröffnen sich dadurch viele neue Lösungsansätze: Ein häufiges Thema ist etwa, dass es ein Wunschpapier nicht in der passenden Grammatur bzw. Stärke gibt. Durch Aufdoppeln kann hier die gewünschte Stärke erzielt werden. Viele Druckmaschinen sind zudem mit einer maximal verarbeitbaren Materialstärke begrenzt. Ebenso können oft schwierige Motive, wie etwa dunkle Vollflächen, bei stärkeren Grammaturen nicht mehr sauber gedruckt werden. Auch in diesen beiden Fällen hilft ein Kaschieren von Drucken auf niedrigeren Grammaturen, um Kundenwünsche nach hoher Materialstärke erfüllen zu können.

Ein weiterer Klassiker im Bereich Duplex-Verbunde sind Visitenkarten aus verschiedenfarbigen Kartons. Aber auch typische Produkte mit einem Kern aus Pappe, wie etwa Deckenhänger, langlebige Türhänger oder Point-of-Sale Werbemittel können so hergestellt werden. Es müssen zudem nicht immer zwei gleichförmige Materialien miteinander verbunden werden: Für Einlege-Arbeiten oder niedrige Gegenstände kann eine der beiden Lagen mit gestanzten Ausnehmungen versehen sein. In diese Vertiefungen lassen sich dann Einlegeteile platzieren. Neben Beschichtungen mit, im Offset gedruckten, Papierbogen sind auch Überzugsmaterialien wie Buchbinderleinen, Lederimitat oder metallisierte Oberflächen möglich.

Der Experte für herausfordernde Stanzarbeiten

Die Polehnia GmbH ist in 3. Generation inhabergeführt. Früher primär Lohnverarbeiter, wurde der Schwerpunkt mittlerweile in Richtung hochwertige Papeterie und Edeldrucksorten verlegt, etwa für F irmenweihnachtsgeschenke oder Konferenzausstattungen. Durch den Verkauf des Teilbereichs Materialverbunde kann sich Polehnia zukünftig besser auf dieses Kerngeschäft konzentrieren. Für die österreichischen Druckereien ist man jedoch nach wie vor Ansprechpartner Nummer 1 was herausfordernde Stanzarbeiten anbelangt. Dazu der Geschäftsführer Thomas Polehnia: »Durch eine Vielzahl an Spezialmaschinen, wie etwa Etikettenstanzmaschinen, Schwenkarmstanzen oder Brückenstanzen, sind wir in der Lage Stanzarbeiten durchzuführen, die in herkömmlichen Druckereien nicht mehr umsetzbar sind.«