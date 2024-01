Michael Rabbe übernimmt Geschäftsführung bei Epson

Rabbe übernimmt die Nachfolge von Henning Ohlsson, der nach über 20-jähriger Geschäftsführertätigkeit bei Epson in den Ruhestand geht. Die deutsche Niederlassung des japanischen Technologieunternehmens beschäftigt rund 300 Mitarbeitende. Die Epson Deutschland GmbH umfasst die Vertriebsgebiete Deutschland, Österreich und die Schweiz. »Epson ist ein Qualitätsversprechen«, sagt Michael Rabbe, Geschäftsführer der Epson Deutschland GmbH. »Durch unsere hochwertigen Technologien, unser engagiertes Team und durch die langjährige sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden sind wir sehr gut aufgestellt für die Zukunft.«

Rabbe begann seine Epson-Laufbahn vor 15 Jahren als Vertriebsleiter Business Systems. 2016 übernahm er als Head of Business Sales die Leitung des Corporate-Endkundenteams sowie des Fachhandelsvertriebs für Epson Business Drucker, Scanner und Projektionslösungen. In dieser Funktion legte er die Basis für die erfolgreiche Platzierung energieeffizienter Epson Business-Tintenstrahldrucker in Büros als Alternative zum Laserdrucker. »Unternehmerisch gilt es, agil zu bleiben und unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen gerecht zu werden. Gradmesser ist für uns, den eigenen Anspruch von Dritten überprüfen zu lassen. Das tun wir kontinuierlich: sei es im Bereich der Nachhaltigkeit durch die Zertifizierung unseres SDG-Managementsystems – ein Novum in der Branche – oder die Resonanz unserer Kund*innen auf Epsons Erfolgskonzepte wie beispielsweise dem EcoTank. Zukunftsorientiert zu bleiben heißt für uns, dass wir mit unserem Team kontinuierlich an neuen Konzepten und Geschäftsmodellen arbeiten, die unseren Kund*innen den entscheidenden Vorteil bringen.«

