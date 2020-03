La Loupe gewinnt gleich zwei große Design Awards

Die internationale Fachjury des renommierten Design Awards , den der Rat für Formgebung alljährlich für herausragende Designideen ausschreibt, kürte La Loupe zum „Winner of Excellent Communications Design – Editorial“. Die Begründung der Jury German Design Award: „Das aufwendig produzierte und ausgesprochen stilvoll gestaltete Pocket-Magazin hebt sich bereits durch den originell illustrierten Titel von der Masse ab. Im Innern überzeugen informative Texte und ansprechende, hochwertige Fotos, vereint in einem übersichtlichen und lesefreundlichen Layout. Ein schönes Detail ist die Tasche als Packaging.“

IF Design Award 2020

La Loupe hat den diesjährigen IF Design Award gewonnen und zählt somit zu den Preisträgern des weltweit renommierten Design-Labels. Prämiert wurde La Loupe in der Disziplin Communication Kategorie Publication. Der iF Design Award wird einmal im Jahr von der weltweit ältesten unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH in Hannover, vergeben. La Loupe konnte die 78-köpfige, unabhängige, internationale Expertenjury durch sein innovatives Design überzeugen. Die Zahl der Bewerber war groß: Die Juroren hatten unter 7.298 Einreichungen aus 56 Ländern das begehrte Gütesiegel zu vergeben.

Ein Print-Magazin und mit starker digitaler Präsenz

Der Herausgeber von La Loupe, Benjamin Skardarasy, ist überzeugt, dass Information auch schön sein kann. „Ich hatte genaue Vorstellungen, welche Kriterien mein Magazin erfüllen sollte, als ich 2011 die erste Ausgabe von La Loupe plante. Es sollte den Leser erfreuen, informieren, unterhalten und gleichzeitig ein Arbeitstool für Hotel & Gastronomie sein. Eine Schnittstelle zwischen Gast und Destination, als Print-Magazin und mit starker digitaler Präsenz.

Die Herausgeberin, Mag. Julia Skardarasy, schildert ihren Zugang wie folgt: „Mit La Loupe – „die Lupe“ – wollen wir genauer hinsehen und neugierig machen auf die Menschen und ihre Geschichten, die ihre jeweilige Destination prägen. Jedes Magazin bietet gut recherchierte Storys und spannende Interviews mit handverlesenen Persönlichkeiten. Das Cover illustriert fröhlich-surreal die Inhalte der einzelnen Ausgaben. Es spiegelt Mode, Kunst und unseren ganz persönlichen Geschmack für liebevoll-elegantes Design wieder.“