Kreative Kuvertproduktion

»Rückläufige Auflagen sind seit vielen Jahren ein anhaltender Trend in der Druckindustrie. Das schlägt sich natürlich auch in der Kuvertproduktion nieder«, konstatiert Patrick Grafl, Geschäftsführer der Österreichischen Kuvertindustrie ÖKI, im Gespräch mit der Graphischen Revue. Deshalb hat das Familienunternehmen ÖKI bereits vor mehreren Jahren einen Strategiewechsel eingeleitet, bei dem die Einzelfertigung von Kuverts und Versandtaschen im Vordergrund steht. »Natürlich produzieren wir auch weiterhin Großauflagen, um die vorhandenen Kapazitäten in der Produktion auszulasten. Unsere Wertschöpfung erzielen wir aber heute ganz klar in der Sonderanfertigung von Kuverts. Dadurch wird unseren Kunden ein Maximum an Kreativität ermöglicht«, betont Grafl.

Veredelte Kuverts

Die gesamte Vielfalt, die die ÖKI in den letzten Jahren für ihre Kunden umgesetzt hat, veranschaulicht eindrucksvoll eine Präsentationsmappe der Firma. Darin finden sich Kuverts in den unterschiedlichsten Materialien, Formen – etwa ein Fußball, passend zur Fußball-WM – und Größen – vom XXS- bis zum XXL-Format – mit und ohne Fenster. Der Fantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt. Ein Trend, der beim Durchblättern der Mappe ins Auge sticht, ist die Veredelung. Und hier schöpft man bei der ÖKI aus dem Vollen: Stanzen, Prägen und partielle Lackierungen sind ein fixer Bestandteil des Portfolios. »Wir setzen heute fast jede Idee um. Das schlägt sich etwa bei Mailings in höheren Response-Raten nieder«, betont Grafl.

Nachhaltigkeit wird großgeschrieben

Der Familienbetrieb setzt auf Kreativberatung, um gemeinsam mit den Kunden die Ideen optimal umzusetzen. Denn: das Kuvert ist eine einzigartige Chance, Botschaften auf den ersten Blick zu vermitteln. »Die sollte man sich nicht entgehen lassen«, so Grafl. ÖKI konzentriert sich auch verstärkt auf die Gesamtlösung von der Ideenentwicklung bis hin zur professionellen Datenbearbeitung in der Druckvorstufe. »Das Zusammenspiel unserer eigenen Kreativabteilung und der leistungsfähigen Produktion ist sicherlich eines unserer Alleinstellungsmerkmale«, betont der Geschäftsführer und erwähnt, dass am Standort in Hirm pro Jahr 750 Millionen Kuverts »Made in Austria« produziert werden. Beim physischen Versand spielt das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Hier kann die ÖKI sowohl ihre lokale Produktion als auch den Einsatz von recycelten Papieren sowie eine umweltverträgliche und zertifizierte Produktion in die Waagschale werfen. Das Unternehmen hat mit »ÖKI Natur« auch eine eigene Produktlinie geschaffen, die das Thema vollinhaltlich abdeckt.

Ware nach Bedarf abrufbar

Die Lieferfähigkeit hat in den letzten Jahren einen ganz anderen Stellenwert bekommen. »Unsere Kunden können in größeren Auflagen bei uns bestellen, ohne damit ihre eigenen Lagerflächen zu belasten. Die Ware wird bei uns gelagert und kann je nach Bedarf abgerufen werden. »Dadurch ist die Verfügbarkeit langfristig abgesichert«, so Grafl. Um künftig weiterhin erfolgreich zu sein, beschäftigt sich das Kreativteam der ÖKI auch intensiv damit, für das Kuvert neue Anwendungsfelder zu erschließen. Erste Erfolge konnte man hier bereits erzielen: das Kuvert übernimmt die Funktion der Produktverpackung.

