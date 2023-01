Geburtstagskuchen ohne Cookies: Ein Jahr PPA

Der Digital Services Act (DSA) soll 2023 als EU-Gesetz in Kraft treten. Zusammen mit dem Digital Markets Act (DMA) wird damit in Euroland eine Zukunft ohne Cookies eingeläutet. Die PPA und ihre inzwischen 20 Mitglieder, neun Medienpartner darunter die Graphische Revue und zwei Partnerverbände nutzen dieses Momentum: zum einen mit Pilotprojekten, die die Programmatic Print Alliance (PPA) initiiert; zum anderen in der Öffentlichkeit mit Events, Symposien und Mitwirkung bei Fachmessen. Dazu drei Beispiele:

In der Goethe Universität Frankfurt/Main wird die PPA auf dem Fundraising-Symposium am 23. und 24. März 2023 das Big Picture des hochpersonalisierten Donor Centered Fundraisings malen. Drei PPA-Mitglieder wirken dabei mit auf der Bühne. Nach dem großen Erfolg von 2022 wird die PPA am 16. und 17. Mai 2023 wieder das Thema »Programmatic Print« präsentieren: eine Bühne, ein großer Saal, zwei Tage, zehn Speaker. Den Rahmen bildet die PRINT & DIGITAL CONVENTION im Kongress-Zentrum der Messe Düsseldorf.

Was schon 2022 von zwei PPA-Mitgliedern erfolgreich getestet wurde, bieten wir 2023 allen unseren Mitgliedern an: Die Mitwirkung auf der DMEXCO DialogArea 2023, die unsere Medienpartner ONEtoONE und Verbandspartner DDV organisieren.

