Fujifilm schreibt Innovation Print Awards 2024 aus

Die Innovation Print Awards von Fujifilm bieten eine Gelegenheit, ihre Kreativität unter Beweis zu stellen. Was vor 17 Jahren als Wettbewerb im asiatisch-pazifischen Raum angefangen hat, findet nun weltweit statt. Die Ergebnisse werden auf der drupa 2024 bekanntgegeben.

Seit 2007 bieten die Innovation Print Awards Druckern, Designern und Kreativen die Möglichkeit, ihre Arbeiten im Bereich Print zu präsentieren. Für den Wettbewerb 2023 wurden insgesamt 275 Beiträge eingereicht. Das entspricht einer Steigerung von fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr und unterstreicht den Wert der Awards für die grafische Kommunikationsbranche. Fujifilm ist überzeugt: Innovation kennt keine Grenzen. In diesem Jahr, in dem die Awards weltweit verliehen werden, möchte Fujifilm eine größere Bandbreite an herausragenden Wettbewerbsbeiträgen als je zuvor zusammenbringen.

Die Teilnahme an den Awards ist für alle, die das Portfolio an Drucktechnologien von Fujifilm nutzen, kostenlos. 13 Druckkategorien decken ein breites Themenspektrum ab: von Büchern, Broschüren und Verpackungen bis hin zu Großformaten und Direktmailings. Eine weitere Kategorie „Sonstige“ ist für besondere kreative Projekte vorgesehen, die in keine der vorgegebenen Kategorien passen. Darüber hinaus gibt es fünf weitere Themenkategorien, die Gebiete wie Nachhaltigkeit, Einsatz von Sonderfarben und Wirtschaftlichkeit abdecken.

Alle prämierten Beiträge werden weltweit auf Veranstaltungen der grafischen Kommunikationsbranche präsentiert, unter anderem auf dem Fujifilm-Stand auf der drupa 2024. Auf diese Weise erhalten Kunden internationale Aufmerksamkeit und Anerkennung für ihre Kreativität beim Einsatz der Drucktechnologien von Fujifilm. Die Gewinner werden außerdem zur offiziellen Preisverleihung im Rahmen eines Gala-Diners auf der drupa am 31. Mai 2024 eingeladen. Kunden können beliebig viele Beiträge in den verschiedenen Anwendungs- und Themenkategorien einreichen und dafür mehrere Formulare verwenden. Für jeden Beitrag müssen vier Druckmuster zusammen mit dem ausgefüllten Anmeldeformular eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 31. März 2024.

Weitere Informationen zur Teilnahme an den Innovation Print Awards 2024 finden Sie hier: