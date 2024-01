Ferag eröffnet Engineering Office in Graz

»Bei der Vergabe von Projekten werden ab sofort alle Länder der Region Central Eastern Europe (kurz CEE) mit dem gesammelten Ferag-Know-how unterstützt und begleitet«, sagt Christian Klöckl-Greimel, Managing Director der Ferag Solution CEE GmbH. Zu den Ländern der Region CEE gehören neben Deutschland und Österreich auch Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei, die Niederlande sowie Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Kroatien und Serbien.

»Graz ist ein geografisch vorteilhafter Standort im Herzen Europas und damit in der Nähe zu vielen potenziellen Kunden«, sagt der Ferag-Manager. Darüber hinaus spielt die sehr gute Verkehrsanbindung an Autobahn, Bahnlinien und den Flughafen sowie die Dichte von Industrie und Handel eine bedeutende Rolle. Auch die Präsenz führender wissenschaftlicher Institute, Hochschulen und Universitäten war ein entscheidender Aspekt. Hierzu zählen beispielsweise die Technische Universität Graz und die Hochschule für angewandte Wissenschaften mit ihren Kompetenzen in der Intralogistik, Elektrotechnik, Maschinenbau und Softwareentwicklung.

Mit dem neuen Standort wird Ferag noch intensiver und proaktiver am Markt auftreten. »Unser Ziel ist es das richtige Verständnis für den Kunden zu haben«, so Christian Klöckl-Greiml weiter »und gemeinsam innovative und zukunftsorientiert Lösungen zu entwickeln.« Damit wird Ferag in der Region Central Europe seine Marktposition in der Intralogistik weiter ausbauen und seiner Kunden professionell und ganzheitlich bedienen.

www.ferag.com