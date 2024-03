Die virtuelle Produktionsumgebung von Ricoh

Am Stand von Ricoh haben Bersucher die Möglichkeit, sich mit einer Vielzahl neuer Technologien, die zum ersten Mal gemeinsam ausgestellt werden, vertraut zu machen. Dazu gehören auch Drucksysteme, die noch nicht öffentlich in Europa präsentiert wurden, wie zum Beispiel das neue digitale B2-Einzelblatt-Inkjetdrucksystem Ricoh Pro Z75. Das erste B2-Einzelblatt-Inkjetdrucksystem mit Wendetechnik (Auto-Duplex) verarbeitet wasserbasierte Tinten und beschleunigt den Übergang vom Offset- zum Digitaldruck, da das System eine höhere Druckqualität, kürzere Durchlaufzeiten und weniger Arbeitsbelastung für das Personal bietet.

Der Besucher kann sich am Stand außerdem von der Leistung des Inkjet-Farb-Rollendrucksystems Ricoh Pro VC80000 überzeugen. Das System ermöglicht es Akzidenz-, Buch- und Direktmail-Druckereien, mit innovativen KI-Funktionen, den neu entwickelten Ricoh-Druckköpfen sowie den umfassenden Möglichkeiten zur Integration von Endverarbeitungsgeräten jeden Tag Spitzenleistungen zu erbringen.

Die neuen digitalen Einzelblatt-Farbdrucksysteme Ricoh Pro C9500 und Ricoh Pro C7500 unterstützen Druckdienstleister dabei ihr Wachstum voranzutreiben. So ermöglicht beispielsweise die Ricoh Pro C9500 mit einer Druckgeschwindigkeit von 135 Seiten/Minute und automatisierten Workflows Druckdienstleistern, neue Einnahmequellen zu erschließen und ihre betriebliche Effizienz zu steigern. Zusätzlich wird die Ricoh Pro C7500 vorgestellt, ein digitales Einzelblatt-Farbdrucksystem, das mit einer agilen, vielseitigen, flexiblen und leistungsstarken tonerbasierten Technologie ausgestattet ist.

Am Messestand können die Fachbesucher außerdem die neueste Generation der Ricoh-Druckköpfe und einige ausgewählte Anwendungen kennenlernen sowie Einblicke in die Weiterentwicklung der Inkjet-Druckköpfe gewinnen. Die für Geschwindigkeit, Präzision und Langlebigkeit entwickelten marktführenden Ricoh-Druckköpfe gewährleisten eine optimale Druckqualität mit minimalen Ausfallzeiten.

Alle ausgestellten Produktionstechnologien wurden basierend auf Ricohs Engagement für einen nachhaltigen und verantwortungsbewussten Druckbetrieb entwickelt, das von der globalen Non-Profit-Umweltschutzorganisation CDP in den Kriterien Klimawandel und Wasserschutz mit einer »AA«-Bewertung ausgezeichnet wurde. Zusätzlich wurde Ricoh bereits zum zwölften Mal in der Aufstellung der Global 100 Most Sustainable Corporations aufgenommen.

Um Kreativität und neue Ansätze zu fördern und die Vorstellungskraft anzuregen, wird es am Messestand von Ricoh eine Auswahl an Anwendungen mit inspirierenden Kundenbeispielen geben, die zeigen, wie Ricohs Ansatz der Co-Innovation verschiedenen Druckdienstleistern helfen kann, ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern. Es werden gedruckte Muster aus allen Technologien sowie von den vielseitigen Großformatsystemen von Ricoh ausgestellt.

Eef de Ridder, Vice President, Graphic Communications Group, Ricoh Europe, erklärt: »Wir möchten Besucher aus allen Bereichen dabei unterstützen, neue Geschäftsmöglichkeiten für eine nachhaltige Produktion zu erschließen und es ihnen so ermöglichen, ihren Geschäftserfolg verantwortungsvoll zu gestalten. Das Experten-Team von Ricoh hilft Druckdienstleistern Möglichkeiten für die Transformation zu erkunden und ihre Produktionsumgebung neu zu definieren.«

Weiterführende Informationen erhalten Sie hier: